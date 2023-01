Confronto tra candidati a Merate per le elezioni regionali venerdì 3 febbraio: il 12 e 13 febbraio si avvicinano e per consentire ai cittadini della provincia di Lecco di conoscere meglio i candidati che potranno votare, Giornale di Merate e Giornale di Lecco, con la partnership di Confartigianato Imprese Lecco, organizzano un incontro pubblico aperto a tutti. L'appuntamento è per venerdì 3 febbraio alle 20.30 all'auditorium Giusi Spezzaferri nel municipio di Merate.

Confronto tra candidati a Merate per le elezioni regionali

Un confronto pubblico al quale abbiamo invitato i candidati del territorio che sostengono i quattro aspiranti alla carica di governatore della Lombardia: Attilio Fontana, Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e Mara Ghidorzi. Sarà presente un aspirante consigliere per ognuna delle dodici liste in competizione.

Hanno assicurato la loro partecipazione: Fabio Mastroberardino per Fratelli d’Italia; Mauro Piazza, Lega Salvini premier; Adriana Rossi, Forza Italia; Giuseppe Procopio, Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi e Loredana Colella, lista civica Lombardia Ideale Fontana presidente. I cinque sostengono la candidatura del governatore uscente.

Letizia Moratti sarà rappresentata da Lorenzo Riva per il Terzo polo (Azione-Italia Viva) e da Paolo Mauri, lista civica Moratti presidente.

Quattro i candidati a sostegno di Majorino: Gian Mario Fragomeli, Partito democratico; Monica Coti Zelati, Patto civico-Majorino presidente; Elena Calogero, Movimento 5 Stelle e Milva Caglio, alleanza Verdi sinistra.

Infine, a sostenere la candidatura di Mara Ghidorzi di Unione popolare sarà presente Valentina Marcucci.

A tutti loro sarà dato modo di illustrare i programmi di lista. Domande che sono aperte al contributo dei lettori. A tutti diamo infatti la possibilità di avanzare una domanda ai candidati scrivendo a uno dei seguenti indirizzi mail: redazione@giornaledimerate.it oppure redazione@giornaledilecco.it. E’ possibile mandarle anche via Whatsapp al numero 334-6860048. Oltre alla domanda vi chiediamo di indicare a quale o quali candidati volete porla. I quesiti (brevi) vanno inviati entro martedì 31 gennaio.

A ravvivare la serata, promossa da Giornale di Merate e Giornale di Lecco in collaborazione con Confartigianato imprese Lecco, sarà presente anche il cartoonist del Giornale di Merate, Giovanni Beduschi.

L’appuntamento è per venerdì 3 febbraio nell’auditorium Giusi Spezzaferri in piazza Degli Eroi a Merate. Tutti sono invitati a intervenire, è un’opportunità per conoscere praticamente un quarto dei candidati in corsa per un posto in Consiglio regionale.