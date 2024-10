Il secondo spettacolo dell'anno della famosissima compagnia di teatro dialettale "I Legnanesi", andato in scena al Cenacolo Francescano di Lecco il 2 ottobre, ha permesso ancora una volta di dare una mano alla Associazione Fabio Sassi che gestisce l'Hospice "Il Nespolo" di Airuno.

Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino, nuova donazione al Nespolo grazie allo spettacolo dei Legnanesi

Il recente appuntamento benefico - organizzato da Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino insieme anche a Luca Ronchetti, volontario dell’Associazione Fabio Sassi - ha permesso infatti di raccogliere 4650 euro grazie ai biglietti venduti e alle donazioni effettuate. Questi soldi si aggiungono ai 5250 euro raccolti in occasione dello spettacolo de "I Legnanesi" del 30 maggio scorso.

"E' un risultato straordinario - commenta la presidente della Zona di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Per la prima volta abbiamo organizzato due spettacoli in un anno e la risposta è stata eccezionale: ringrazio davvero tutti per la generosità mostrata. Abbiamo iniziato nel 2016 a proporre questi eventi benefici e fino al 2019 li abbiamo organizzati al Jolly di Olginate. Poi dopo la sospensione dovuta al Covid, nel 2022 abbiamo ripreso al Cenacolo Francescano di Lecco. In tutto abbiamo proposto 8 spettacoli e raccolto oltre 36mila euro per una realtà meritevole e preziosa. Siamo davvero felicissimi".

La consegna dell’assegno relativo allo spettacolo di inizio ottobre è avvenuta il 28 ottobre scorso presso la sede della delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco. Il contributo è stato consegnato dalla presidente di Confcommercio Lecco-Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi, nelle mani di Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi, accompagnato dal volontario Maurizio Todeschini. Presente alla consegna anche Luca Ronchetti.