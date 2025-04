Il 2025 è un anno significativo per Confartigianato Imprese Lecco, che celebra gli 80 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1945. Anni di creatività, innovazione e tradizione che l’Associazione intende festeggiare non soltanto insieme agli artigiani e ai propri collaboratori ma coinvolgendo tutta la comunità locale, con la quale da sempre condivide il proprio cammino.

Tutti i cittadini e le scuole, oltre agli imprenditori lecchesi, sono invitati a partecipare al contest creativo “Passione, emozioni, ricordi: racconta il tuo artigianato” attraverso il quale chiunque avrà la possibilità di esprimere sensazioni e sentimenti suscitati dalla propria personale esperienza e percezione del mondo artigiano.

Confartigianato Imprese Lecco celebra 80 anni con un contest creativo: racconta il tuo artigianato

Un invito a guardarsi intorno, raccontando – con parole, fotografie, disegni, video, dipinti, manufatti – il proprio legame con l’artigianato: un mestiere di famiglia, un volto amico dietro il bancone di una bottega, il profumo di legno o di pane, un gesto imparato da piccoli. Il tutto anche, perché no, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, alla quale gli artigiani guardano con attenzione e senza timore.

Il contest è aperto a tutti e si articola in due categorie: imprese e cittadini da un lato, scuole dall’altro. Ogni partecipante potrà inviare la propria creazione attraverso il sito https://artigiani.lecco.it/contest-80/.

Tutti i contenuti verranno pubblicati sui canali social dell’Associazione con l’hashtag ufficiale del concorso (#contest80), e saranno valutati da una giuria di esperti ma anche votati online dai cittadini. Per quanto riguarda la categoria imprese e cittadini, i più votati e apprezzati saranno premiati nel corso dell’emozionante evento in programma il 28 giugno 2025, cuore delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’Associazione. Le opere proposte dagli studenti degli istituti scolastici del territorio verranno invece celebrate durante l’Assemblea pubblica di Confartigianato Imprese Lecco, in programma a novembre.

“Con il nostro contest vogliamo far emergere il lato umano dell’artigianato: i volti, le storie, le emozioni che lo rendono così importante per il nostro territorio – dichiara Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco –. L’artigianato non è solo economia ed eccellenza locale: è cultura, identità, relazione. È quel filo che unisce generazioni, che racconta il valore del lavoro ben fatto, della passione e del saper fare. Condividere questi racconti, attraverso la forma espressiva preferita dai partecipanti, significa valorizzare non solo le imprese, ma il tessuto umano che le anima”.

Anche il segretario generale Matilde Petracca sottolinea il valore dell’iniziativa: “Attraverso questo concorso vogliamo creare un ponte tra il mondo dell’artigianato e la cittadinanza, soprattutto le nuove generazioni. Ogni contributo – che sia un disegno, una foto, un racconto, un video o un piccolo manufatto – rappresenta un’occasione per guardare l’artigianato con occhi diversi, più consapevoli. Il nostro obiettivo è attivare un dialogo aperto, creativo e inclusivo, che racconti non solo cosa fa un artigiano, ma chi è. Perché dietro ogni mestiere c’è una storia che merita di essere ascoltata. E non soltanto i nostri imprenditori artigiani ma ciascun singolo cittadino, scavando nella propria memoria, ha sicuramente molto da poter raccontare, contribuendo a ricostruire, tassello per tassello, l’importanza che l’artigianato ha avuto e continua ad avere per il tessuto anche sociale del nostro territorio”.

Tutti possono partecipare: è sufficiente avere una storia da raccontare e voler condividere ricordi ed emozioni suscitate dalla parola “artigianato”.

La partecipazione è gratuita. Il termine per l’invio delle opere per la categoria generale è il 15 giugno 2025, mentre le scuole avranno tempo fino al 31 ottobre. Info e regolamento completo su https://artigiani.lecco.it/contest-80/.