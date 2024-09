"Con voi per loro": in arrivo gli sportelli di Auser Provinciale Lecco a sostegno dei caregiver. Il progetto, sostenuto grazie al contributo di Regione Lombardia, mira a supportare i caregiver familiari attraverso un orientamento mirato ai servizi e un supporto digitale e psicologico. Il progetto vede come ente capofila Auser Provinciale Lecco e come partner Auser Leucum, Auser Colico, Auser Filo d'Argento del Meratese e Gruppo Assistenza Anziani di Mandello del Lario; gli sportelli infatti saranno 4, uno per ogni sede.

"Con voi per loro": gli sportelli di Auser a supporto dei caregiver

"Il tema dell'invecchiamento della popolazione è un tema gigantesco da affrontare - le parole di Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale Lecco - Nel giro di pochi anni passeremo dall'attuale percentuale di popolazione anziana nel territorio di Lecco, pari al 24%, ad una percentuale del 35%: sono numeri crescenti che, se non sono accompagnati da risorse aggiuntive, si traducono in una possibile riduzione della copertura sociale degli anziani. Non potevamo stare solo alla finestra a guardare: dovevamo dare il nostro contributo, e l'apertura di questi quattro sportelli va proprio in questa direzione".

Gli sportelli, "strumenti di informazione, supporto, integrazione e attivazione"

Secondo i dati forniti da Ats Brianza, nel territorio lecchese sono 35.742 i titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza e sono 62.186 gli individui fragili in possesso di certificazioni di handicap o affetti da situazioni cliniche invalidanti, le persone che frequentano i servizi semiresidenziali per disabili e anziani. "Tutto questo peso - prosegue Dossi - è sostenuto dai caregiver familiari, che spesso si occupano di queste persone anche a tempo pieno, trovandosi a gestire un pesante carico emotivo, e sono quindi soggetti ai rischi del bornout e della solitudine e perdita della propria identità personale. Gli sportelli nascono quindi come strumenti di informazione, supporto, integrazione e attivazione".

Nel concreto, gli sportelli forniranno un orientamento verso i servizi territoriali, le opportunità di supporto (come Misura B1, B2, voucher) e le iniziative dedicate ai caregiver familiari. Forniranno inoltre supporto per l'attivazione di semplici pratiche burocratiche, prenotazione online di servizi come visite ospedaliere ed esami di routine, supporto nella creazione dell'identità digitale e accesso ai portali della pubblica amministrazione. Gli sportelli agiranno altresì in raccordo con il nuovo portale di Ats Monza e Brianza "Assistereinfamiglia.org", con le iniziative promosse dall'Ambito di Lecco e con le attività e i servizi già attivi sul territorio anche della rete Auser, come il trasporto sociale, la consegna di farmaci a domicilio e la consegna di pasti a domicilio.

Verranno inoltre prodotti video-pillole informativi visualizzabili online, percorsi di supporto psicologico, incontri di dialogo informale e di socializzazione e percorsi di danzaterapia. E' stato realizzato anche un vademecum con la mappatura dei servizi territoriali della Provincia di Lecco.

30 volontari attivi nel progetto

La formazione dei 30 volontari attivi a questo scopo è stata curata da Ats Brianza e dagli Ambiti territoriali di Lecco, Merate e Bellano. "Avere degli sportelli sul territorio è un grande valore aggiunto - il commento della dottoressa Stefania Bolis, responsabile SC Innovazione e comunicazione di Ats Brianza - L'aiuto che Ats poteva dare era quello di portare le proprie conoscenze e competenze. Vogliamo che il portale assistereinfamiglia.org possa diventare davvero un punto di riferimento".

"Tutti noi abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, di vederlo in faccia... e il fatto che Auser sia partita con questa iniziativa è davvero importante - aggiunge Guido Agostoni, presidente della Conferenza dei sindaci del Lecchese - Il rapporto con i Comuni è estremamente importante per una presenza attiva sul territorio e il compito che abbiamo è quello di connettere queste reti che, già a livello territoriale, esistono". "E' nata una nuova era in cui si verifica la coincidenza della creazione dei Piani di zona con lo sviluppo degli Ambiti territoriali, in cui sono coinvolti, oltre agli enti e alle istituzioni, anche le associazioni di volontariato, e Auser è un membro fondante di questo tavolo", conclude il dottor Luca Sesana, direttore sociosanitario del distretto di Lecco.

Il calendario di apertura degli sportelli

Di seguito il calendario di apertura degli sportelli, per accedere ai quali non bisogna prendere appuntamento: basta recarsi sul posto negli orari di apertura: