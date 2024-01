Anche quest'anno Ipera le Fondazione AG&B Tirelli Onlus promuovono con entusiasmo l'iniziativa "La spesa che fa bene – Iperal per il sociale", l'attività a

sostegno delle Organizzazioni di volontariato non lucrative che si svolgerà in primavera.

Con Iperal torna "La spesa che fa bene"

Quest’anno il montepremi – elargito equamente da Iperal e la Fondazione AG&B – ammonta a 325 mila euro e sarà distribuito tra 250 organizzazioni di volontariato

suddivise per aree territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana, Bergamo. Ciascuna delle associazioni selezionate avrà l'opportunità di ricevere un contributo tra 500 e 8.000 euro, in base alle preferenze espresse dai clienti: ottomila euro saranno assegnati alle prime tre classificate di ogni area, quattromila alla quarta, duemila dal quinto al decimo posto, mille dall'undicesimo al ventesimo, mentre tutte le altre associazioni riceveranno un contributo di 500 euro.

Dal 29 gennaio 2024 all'11 febbraio 2024 le associazioni di volontariato non lucrative, di utilità sociale o gli Enti del Terzo Settore, operanti nei territori in cui Iperal è presente con i propri supermercati, potranno presentare la propria candidatura compilando il modulo disponibile sul sito www.iperalperilsociale.it, dove sono elencati tutti i requisiti necessari alla registrazione e le modalità di iscrizione.

Successivamente, saranno selezionate le 250 associazioni partecipanti. Dal 3 aprile al 5 maggio, tutti i clienti possessori di CartAmica, facendo la spesa, potranno accumulare i punti che potranno essere assegnati all'associazione preferita.

"La Spesa che fa bene" è diventata un punto fisso per Associazioni e Onlus del territorio, offrendo un reale supporto agli innumerevoli volontari che, giorno dopo giorno, dedicano il loro tempo agli altri