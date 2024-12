Sono 17 le amministrazioni lecchesi che ieri, martedì 10 dicembre 2024, i hanno ricevuto da Legambiente Lombardia il riconoscimento di “Comune Riciclone”, attestandosi al di sotto della soglia di 75 kg pro-capite di rifiuti non riciclabili prodotti (dati 2023).

Comuni ricicloni: 17 premi in provincia di Lecco

I Comuni premiati sono: Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Cremella, Ello, Erve, La Valletta Brianza, Lomagna. Montevecchia, Paderno d'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirone, Verderio.

“In un anno Lecco ha scalato due posizioni nella classifica delle province lombarde per percentuale di raccolta differenziata, conquistando la quarta posizione (78,6% nel 2023). I 17 Comuni premiati rappresentano l’eccellenza di un territorio virtuoso, che in pochi anni sta compiendo importanti balzi in avanti nelle performance di riciclo.” commenta la presidente di Silea, Francesca Rota. “Il merito è innanzitutto delle Amministrazioni e di tutti i cittadini, cui va il nostro più sincero ringraziamento per il loro impegno quotidiano”.

“In tutti i Comuni premiati è attiva la misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati – il cosiddetto sacco rosso – che si conferma uno strumento indispensabile per migliorare la raccolta differenziata e il riciclo. Il sacco rosso è già utilizzato da 300.000 abitanti e nel 2025 ne amplieremo ulteriormente il bacino, coinvolgendo in particolare i Comuni montani della Valsassina che presentano ampi margini di miglioramento delle performance ambientali” commenta il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema. “Stanno inoltre per concludersi i lavori per la realizzazione dei 62 progetti Silea finanziati dal PNRR per un importo complessivo di quasi 20 milioni di euro, con i quali puntiamo a migliorare il recupero dei materiali presso i centri di raccolta – dai quali transita circa il 40% dei rifiuti riciclabili – e nei Comuni a forte affluenza turistica attraverso lo sviluppo di una rete interconnessa di smart solutions tecnologiche”.



La premiazione dei “Comuni Ricicloni” si è svolta nell’ambito dell’ottava edizione dell’Ecoforum, l’annuale appuntamento dedicato all’economia circolare, organizzato da Legambiente Lombardia per mettere in relazione istituzioni, imprese, università e istituti di ricerca.

Silea – che anche quest’anno si è confermata “Main Partner” dell’evento – è stata protagonista della giornata con un approfondimento dedicato a “Evoluzione nella gestione dei rifiuti: impianti, raccolte e sensibilizzazione delle comunità”.