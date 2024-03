"Una eccellenza non solo a livello lombardo, bensì un esempio virtuoso in tutto il Paese". Così oggi, giovedì 28 marzo 2024, il consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego Carlo Malugani, ha definito il Servizio Collocamento disabili e fasce deboli della Provincia di Lecco. Lo ha fatto in Villa Locatelli in occasione della presentazione del report 2023 (clicca qui per la versione integrale). "I dati da illustrare sono tanti - ha detto Malugani - e questo testimonia l'enorme lavoro svolto dal servizio di collocamento nel territorio lecchese. Ringrazio tutti gli attori del sistema che, portando il proprio contributo, hanno supportato uomini e donne in stato di fragilità con impegno e nella convinzione che il lavoro sia lo strumento primario per lo sviluppo di competenze e autonomie".

Collocamento disabili e fasce deboli della Provincia di Lecco, una eccellenza italiana

Il primo importante dato (sebbene sia riduttivo definirlo così perchè stiamo parlando di persone, non di numeri, uomini, donne, ragazzi che proprio grazie ad un accompagnamento verso l'inserimento lavorativo, trovano una dimensione in questa società nonostante le fragilità) è un significativo aumento degli avviamenti al lavoro di persone con disabilità, che sono passati da 556 del 2022 a 613 del 2023. In aggiunta sono da registrare nell’ultimo anno 266 “inserimenti attraverso patti di adozione lavorativa”.

Report-2023-Collocamento-mirato

Il 60% dei contratti avviati nel 2022 è stato confermato nel 2023, attraverso proroghe o trasformazioni a tempo indeterminato. Non solo ma c'è stato un incremento del 20% (+131) degli iscritti annuali al Collocamento Mirato da 633 (nel 2022) a 764 (nel 2023).

Al 31 dicembre 2023 sono stati trattati 8.430 beneficiari. Sono inoltre state attivate 2.504 Doti Gol di cui 1.016 Doti formazione. "L’anno 2023 ha visto la stabilizzazione di importanti cambiamenti normativi riguardanti l’organizzazione e i servizi per le politiche attive dei Centri per l’Impiego - ha spiegato Cristina Pagano, Dirigente della Direzione organizzativa Lavoro e Centri per l’impiego - Il 5 novembre 2021 è infatti stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale è stato approvato il programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” GOL, che rappresenta la grande riforma delle politiche attive del lavoro in Italia, finalizzata ad includere sempre più persone all’interno del mercato del lavoro nazionale, con particolare attenzione per gli inattivi e coloro che fanno parte della fascia della fragilità e vulnerabilità".

Ma dove hanno trovato lavoro gli utenti del servizio Collocamento disabili e fasce deboli ?

"Gli inserimenti avvenuti nel 2023 hanno interessato 546 imprese private, 62 cooperative sociali e 5 enti pubblici - ha continuato la dirigente Pagano - Su quest'ultimo fronte siamo parlando di scuole Comuni e Tribunale".

Tanti gli esempi virtuosi che sono stati illustrati Roberta Rigamonti, Coordinatrice Rete dei Servizi per le disabilità Ambito territoriale sociale di Lecco Servizio di aiuto all’inclusione e alla vita indipendente – Sai ed Eugenio Brambilla, Tutor e mediatore aziendale Servizio educativo al lavoro Agenzia Mestieri Lombardia Uo Lecco. Tra questi il progetto “Inclusione digitale”, presentato dalla Fondazione Luigi Clerici di Lecco, o "A5 sensi: ideare giardini sensoriali. Percorsi di formazione e di Inserimento lavorativo di giovani con asd nella manutenzione delle aree verdi e nella ortofloricoltura" presentato dall’Associazione La Nostra Famiglia, in qualità di capofila, in collaborazione con la Fondazione Luigi Clerici, IAL Srl eUmana Spa.

L’ultimo progetto realizzato dal Servizio Collocamento mirato della Provincia di Lecco, in collaborazione con il servizio Istruzione e Formazione, è il corso rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere e supportare i docenti delle scuole secondarie nel difficile percorso di accompagnamento degli studenti nell’acquisizione delle competenze fondamentali per l’orientamento, ovvero quelle abilità e conoscenze necessarie ad affrontare le fasi di transizione del proprio percorso formativo - e poi professionale, come pure di vita - per permettere alla persona di poter esercitare positivamente le proprie capacità decisionali nei momenti che più contano. 98 i docenti che hanno aderito.

Servizio di Orientamento rivolto a studenti con disabilità

" E possibile costruire, insieme alla persona con disabilità e alla sua famiglia, un disegno di prospettiva del futuro, immaginando e progettando lo sviluppo del percorso di vita- ha chiosato Ruggero Plebani, Direttore Rete dei Servizi, parlando infine del Servizio di Orientamento rivolto a studenti con disabilità attraverso percorsi di alternanza scuola lavoro - are esperienza di sé e dei contesti aiuta a sviluppare la capacità di immaginare un futuro, a pensarsi, a autodeterminarsi, a sviluppare desideri e aspettative a partire dai quali fare un percorso di crescita e autonomia.