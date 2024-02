Chirurgia bariatrica: visite gratuite al Mandic per l'obesity day

Il 4 marzo di ogni anno si celebra il World Obesity Day, il giorno dedicato alla cura di una malattia metabolica di grande importanza. Nel mondo 800 milioni di persone soffrono di obesità patologica, 6 milioni solo in Italia. Nell’ambito dell’Unione Europea, l’Italia è fra i paesi meno colpiti da obesità, che interessa maggiormente gli uomini rispetto alle donne. L'ASST di Lecco dispone di un centro di chirurgia bariatrica riconosciuto dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche (S.I.C.O.B) presso l’Ospedale San Leopoldo Mandic, all’interno dell’Unità operativa di Chirurgia Generale diretta da Andrea Costanzi.

Obesity day: al Mandic visite gratuite di chirurgia bariatrica

L’affiliazione con S.I.C.O.B. garantisce qualità e monitoraggio delle prestazioni erogate. La presa in carico del paziente avviene attraverso un percorso presentato da Costanzi ad altri specialisti quali psicologhi, endocrinologhi, diabetologhi, anestesisti, pneumologi, cardiologhi, endoscopisti. Da ultimo il chirurgo analizza gli esami e le visite eseguite e conferma l’indicazione all’intervento.

“L’Ospedale Mandic offre tutte le competenze necessarie a garantire la presa in carico del paziente affetto da obesità patologico - sottolinea Marco Trivelli, Direttore generale dell’ASST Lecco - Tutto ciò costituisce un esempio di multidisciplinarietà e grande qualità in tale ambito chirurgico; si tratta, infatti, dell’unico centro riconosciuto dalla società di chirurgia bariatrica nelle province di Lecco, Sondrio e Como. La grande obesità determina grande disagio per i pazienti e costi diretti e indiretti molto alti per la sanità, basti pensare al costo dei farmaci per la cura del diabete mellito di tipo II e dei disturbi cardiocircolatori che un paziente obeso utilizza nel corso della propria vita".

Andrea Costanzi, Direttore S.C. Chirurgia Generale Ospedale San Leopoldo Mandic

“Sono convinto della necessità di intervenire chirurgicamente in casi selezionati, specificatamente In pazienti con obesità grave, quando è necessario un calo ponderale importante e la dieta, l'esercizio fisico, la psicoterapia e i farmaci non sono sufficienti. In questi casi l'unica soluzione efficace, secondo numerosi lavori scientifici internazionali, è la chirurgia bariatrica, che si occupa di interventi che permettono una riduzione efficace del grave eccesso di peso e che la mantengono costante nel tempo.

In Italia c'è ancora scarsa consapevolezza di come il bisturi possa rappresentare, in caso di obesità grave, l'unica arma in grado di allungare la vita, ridurre le comorbilità associate e assicurare una cura definitiva nel 60-80 per cento dei casi".

Per favorire l’accesso alle cure in occasione del World Obesity Day, il centro dell’Ospedale Mandic di Merate metterà a disposizione spazi ambulatoriali per visite gratuite (senza impegnativa del medico curante) sabato 2 marzo dalle ore 9 alle ore 12, lunedì 4 e martedì 5 marzo dalle ore 8.30 alle 12. Le prestazioni sono prenotabili dal CUP dell’ASST Lecco allo 0341 253000, oppure direttamente agli sportelli.