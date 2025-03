L'Associazione Agatha in Cammino – ODV ha ufficialmente aperto le selezioni per la sfilata di moda a Molteno nel suggestivo Parco di Villa Rosa del 21 giugno 2025 per la terza edizione di Defilé in Rosa, la forza in passerella.

Cerchiamo donne straordinarie che abbiano affrontato una patologia tumorale e vogliano sfilare per lanciare un messaggio di speranza e coraggio.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare il form entro il 15/4 cliccando: https://forms.gle/X4vWvTJXSpUU8JGW7

Cercasi modelle per sfilare alla terza edizione del "Defilè in Rosa"

Il “Defilè in rosa, la forza in passerella” è molto più di una sfilata; è un momento di condivisione, emozione e rinascita, celebra la forza e la bellezza delle donne che hanno affrontato o stanno affrontando una patologia oncologica, con l'obiettivo di raccogliere fondi per un progetto di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi ETS dal titolo: “Intelligenza Artificiale per identificare strategie antitumorali”. La ricercatrice che sosteniamo, impegnata in questo progetto, è la Dottoressa Sara Baroni, laureata in Biologia Molecolare della Cellula all’Università degli Studi di Milano e con dottorato di ricerca presso l’Istituto Mario Negri di Milano.

Criteri di selezione per le modelle:

Età: qualsiasi (con una priorità per le giovani donne)

Residenza: Regione Lombardia con priorità alle residenti in Provincia di Lecco

Diagnosi oncologica: aperte a tutte le donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico

Altri requisiti: passione per la moda, desiderio di condividere la propria storia di resilienza e una naturale eleganza.

Questa sfilata rappresenta un'occasione per le partecipanti di esprimere la propria individualità e il proprio coraggio, dimostrando che la malattia non definisce chi siamo.

Nelle precedenti edizioni, l'evento ha riscosso un grande successo, coinvolgendo numerose donne che hanno sfilato con orgoglio e determinazione, testimoniando la loro forza e voglia di vivere.