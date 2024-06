Oggi, mercoledì 5 giugno 2024 l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 210° Annuale di Fondazione. Anche i militari lecchesi hanno onorato questo importante anniversario con una cerimonia che si è tenuta al Comando provinciale di Lecco con lo schieramento di una rappresentanza delle varie componenti dell’Arma del territorio provinciale lecchese.

Carabinieri in festa, a Lecco l'84% dei reati perseguito dall'Arma

Presenti tantissimi sindaci con la fascia tricolore su petto e le massime autorità civili e militari della provincia per celebrare un momento solenne e rilevante per applaudire e onorare i sacrifici delle Forze armate.

A inaugurare la celebrazione è stato il messaggio mandato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:

Desidero porre un riconoscente pensiero alla memoria di tutti i Carabinieri che hanno perso la vita durante il loro dovere. Il momento storico che stiamo vivendo richiede un impegno di fedeltà alla Repubblica. La sfida per la pace, la tutela della libertà e le crisi internazionali richiedono un esigente onere da parte vostra e per questo vi ringrazio personalmente. Viva l’Arma dei Carabinieri, viva le Forze armate e viva la Repubblica.

A seguire, il discorso del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri: "Oggi celebriamo il 210° anniversario della fondazione dell’Arma che si celebra annualmente il 5 giugno per ricordare il giorno in cui, nel 1920, venne concessa alla sua Bandiera, la prima medaglia d’oro per il comportamento tenuto nel corso del primo conflitto mondiale - ha sottolineato il colonnello Alessio Carparelli - Questa cerimonia rappresenta un’occasione per celebrare l’identità dell’Arma, dei suoi valori, della colleganza tra le proprie fila, che oggi si uniscono ancora una volta per questi tristi eventi. Un sentito ringraziamento al Prefetto di Lecco Sergio Pomponio per la sua vicinanza e per essere sempre al nostro fianco. Grazie ai sindaci presenti per essere e rappresentare sempre un dispositivo di grande efficienza. Un convinto sentimento di ringraziamento di gratitudine anche a tutti i membri delle professioni dell’emergenza, sanitari, Vigili del fuoco, Protezione civile e soccorritori che in questa provincia dimostrano quotidianamente l’eccezionale efficienza nelle ricerche di persone disperse o bisognose sia in montagna che nelle acque del lago".

E' stato sempre il comandate provinciale e a delineare il quadro dell'attività compiuta dall'Arma lecchese nell'ultimo anno. "Sono state impiegate 20.000 pattuglie sul territorio, 700 gli interventi di sostegno alla popolazione del territorio, di cui 150 svolti sulle piste dei Piani di Bobbio e 350 nelle acque del Lago. Da giugno 2023 a maggio 2024 il Comando provinciale di Lecco ha arrestato 193 persone e ne ha deferite in stato di libertà 1863, perseguendo circa l’84% dei reati denunciati in questa Provincia. 146 denunce per codice rosso di cui 38 definite con un arresto, 14 con il divieto di avvicinamento e 1 con l’obbligo di dimora, 5 con l’allontanamento dalla casa familiare".

