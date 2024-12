Capodanno 2025: dove festeggiare a Lecco, Bergamo, in Brianza e... fuori porta. Niente festa di Capodanno a Lecco? Nessun problema, si può ripiegare sulle vicine province di Monza e Brianza, Bergamo oppure sulla Valtellina, dove sono tanti i veglioni all'aperto organizzati dai Comuni, dalle Pro Loco e dalle varie associazioni. Niente festa in piazza neanche a Milano, dove per celebrare l'arrivo del 2025 è necessario puntare su locali, discoteche, teatri o sul Forum di Assago dove si esibisce Max Pezzali.

Il Capodanno si festeggia... fuori provincia

L'Amministrazione comunale di Lecco non ha organizzato alcun evento in occasione del Capodanno. Tuttavia, la Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi propone un evento sul ghiaccio per la notte di San Silvestro. Martedì 31 dicembre 2024, la pista rimarrà aperta fino a tarda notte per accogliere l’arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte è previsto un brindisi collettivo seguito da un ricco rinfresco per celebrare l’inizio del 2025.

Il Comune ha inoltre reso noto che in occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre, essendo atteso sul lungolago e in centro un afflusso straordinario di persone, Lungolario Isonzo e largo Europa resteranno chiusi al transito veicolare dalle 22 del 31 dicembre all’1 del 1° gennaio 2025, mentre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungolario Isonzo dalle 19.30 del 31 all’1 del 1° gennaio. Resterà consentita l’uscita dalle aree di sosta di via Nullo.

Niente festa in piazza neanche a Merate, dove il sindaco ha firmato un'ordinanza contro i botti e i fuochi d'artificio (ammesso che qualcuno poi la faccia rispettare).

Per brindare all'arrivo del 2025 in piazza, occorre puntare sulle province vicine. Ecco una carrellata delle varie feste in piazza organizzate per la sera del 31 dicembre 2024.

Provincia di Monza e Brianza

Seregno

A Seregno festa di Capodanno al Palasomaschini con ingresso gratuito (necessaria per la prenotazione cliccando qui) a partire dalle 21.15.

Seveso

Gran veglione di Capodanno in piazza a Seveso. Saranno tre gli eventi promossi dal Comune per chiudere alla grande il 2024 e iniziare in allegria il 2025. Il Veglione per salutare il 2025 si terrà al Politeama, avrà inizio alle 21 del 31 dicembre. Sarà anche quest’anno un San Silvestro all’insegna del divertimento dove si alterneranno sul palco due comici e un mago illusionista. Il nome più noto è quello di Flavio Oreglio che per anni è stato uno dei volti di punta a Zelig. Al termine (23.15) tutti si ritroveranno in piazza Confalonieri al Villaggio di Natale per il conto alla rovescia con spettacoli, DJ Set e la pista di pattinaggio aperta. Tutti gli eventi al Politeama sono a ingresso libero, fino esaurimento posti.

Provincia di Bergamo

Bergamo

Il Capodanno 2025 in Piazzale Alpini a Bergamo sarà all'insegna della disco-dance anni Novanta. Dopo il tutto esaurito della scorsa estate, il 31 dicembre 2024, Nxt riproporrà infatti "Voglio tornare negli anni 90", un live show all'insegna della spettacolarità, con diversi artisti. Prima del vero e proprio pezzo forte, quello dello spettacolo, dalle 19.30 aprirà la serata Radio Number One, che scalderà il pubblico con “La Combriccola”, il trio formato da Laura Basile, Sergio Sironi e Pat Romano.

San Pellegrino

Appuntamento dalle 22.30 alla piazza del Comune per salutare l’arrivo del nuovo anno fra musica e divertimento. Protagonisti Zambo dj e Andrea Cefis voice.

Colere

Fiaccolata per le vie del paese e spettacolo pirotecnico. Alle 19.30 ritrovo per la fiaccolata al bivio di via Valzella oppure al in fondo a via Valle, quindi

ritrovo all'esterno del Presolana Cultural Forum per brindisi e spettacolo di fuochi d'artificio. Dalle 23 musica con Dj Jonathan.

Gli eventi in Valtellina

Sondrio

Dalle 22.30 di martedì 31 dicembre, e fino a notte fonda, la centralissima piazza Garibaldi di Sondrio, illuminata e festosa, sarà inondata di musica. Sul palco che verrà allestito per la speciale occasione si susseguiranno il dj set, ad aprire la serata, quindi lo spettacolo dal vivo con i Mascalzoni, che proporranno le hit più ballate della dance dagli anni Novanta ai Duemila, e Misty Party Band, con i grandi successi degli anni Duemila.

Morbegno

Lo spettacolo in piazza San Giovanni a Morbegno avrà inizio alle 22, con intrattenimento e dj set a cura di Cm09 - Channel Morbegno Aps e il concerto dal vivo della band «Mister X». Il concerto proseguirà fino alle 00.30, con ovvio intermezzo di alcuni minuti per il brindisi di mezzanotte offerto dall’Amministrazione comunale e dal Consorzio turistico. Poi si continuerà fino all’1.30 con dj set di Cm09.

Chiesa in Valmalenco

A Chiesa in Valmalenco, Capodanno in Piazza Street food e dj-set dalle ore 19 in piazza SS Giacomo e Filippo. A partire dalle ore 18, in località Curada a Caspoggio, fiaccolata e brindisi di fine anno.

Bormio

Il 31 dicembre 2024 a Bormio è prevista la tradizionale fiaccolata sulla mitica pista Stelvio, seguita da parata con i gatti delle nevi, animazione, spettacolo pirotecnico, vin brulè e tè caldo a cura dell'Associazione I Reparti di Bormio. Possibilità di assistere allo spettacolo dalle tribune e dalla terrazza Stelvio. Alle 17.30 distribuzione gratuita delle fiaccole sulla piana di S. Pietro, alle 18 fiaccolata e poi tutto il resto.

Valdidentro

A Valdidentro va in scena la tradizionale Festa di Fine Anno all'insegna della musica e del divertimento, per dare il benvenuto al 2025 con fiaccolata sugli sci, djset e imperdibile show pirotecnico! Alle 16.30 ultima salita con la cabinovia Cima Piazzi Happy Mountain per partecipare alla fiaccolata insieme ai maestri della Scuola Sci Valdidentro. Alle 17 set con Siscofly - panettone, vin brulè e tè caldo per tutti e poi spettacolo pirotecnico.

Santa Caterina Valfurva

Il 31 dicembre a partire dalle ore 17 fiaccolata di fine anno lungo la pista Cevedale, a seguire musica e vin brulè.

Chiavenna

Festa di Capodanno in piazza Bertacchi a Chiavenna. Il programma prevede l’inizio alle ore 22 con una prima ora di animazioni varie con protagonista Manuel Cinque. Dalle 23 all’1 sarà poi la volta della musica, con il concerto della band “Minuti contati”. Ovviamente, nei pressi della mezzanotte e subito dopo ci sarà una pausa nella musica per il tradizionale countdown e lo scambio degli auguri. Dall’1 alle 2 poi revival dance ancora con Manuel Cinque.

Gli eventi a Como e provincia

Niente concerto in piazza a Como, anche se in molti si ritroveranno a dare il benvenuto al 2025 tra piazza Cavour e piazza Volta. Di certo, però, allo scoccare della mezzanotte di martedì 31 dicembre 2024, non mancherà l'appuntamento con i fuochi d'artificio che sapranno entusiasmare ed emozionare tutti i presenti. I fuochi saranno lanciati da una chiatta galleggiante posta oltre la diga foranea con visibilità quindi sia da piazza Cavour che dai giardini a lago e da viale Geno. Lo spettacolo avrà la durata di 25 minuti.