È la Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini, con il proprio Nucleo cinofilo da soccorso “Grigna”, a organizzare l’edizione 2024 (la settima della serie) del Campionato Ana Cani da Soccorso in programma dall’11 al 13 ottobre 2024 a Nibionno. Per tre giorni 72 binomi (il cane con il proprio conducente) provenienti da 15 nuclei cinofili facenti capo a tutti i diversi Raggruppamenti alpini nazionali si sfideranno in più prove suddivisi in tre categorie: giovani promesse, operativi in superficie e operativi macerie. Pur avendo un connotato prettamente agonistico, la manifestazione riveste particolare rilievo perché costituisce a livello nazionale il principale momento di confronto tra i diversi nuclei cinofili dell’Associazione alpini, nonché di verifica del livello di preparazione raggiunto; ma è pure l’occasione non meno importante per rinsaldare i rapporti di amicizia tra i cinofili impegnati nella Protezione civile dell’Ana, sempre più frequentemente chiamati in interventi operativi reali ad affrontare le ripetute e in qualche caso drammatiche emergenze del nostro Paese.

Cani da soccorso: tre giorni di grandi eventi con gli Alpini di Lecco

Il Campionato avrà il suo campo base presso l’oratorio di Tabiago di Nibionno, e già dal primo pomeriggio di venerdì 11 ottobre inizieranno le prove riservate alla Categoria promesse; sempre venerdì, a partire dalle 18, sono previsi incontri con le autorità locali, il sorteggio e la consegna dei pettorali, la sfilata e gli onori ai Caduti nella piazza del municipio di Nibionno. Le varie prove proseguiranno sabato e domenica mattina, con conclusione prevista nel primo pomeriggio di domenica. Il campo di gara è stato allestito in tre diverse aree della località brianzola, dove l’operato dei 72 binomi sarà giudicato da quattro esperti giudici dell’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Le classifiche finali entro le 14 di domenica; alle 15.30 le premiazioni.

Il Campionato Ana Cani da Soccorso, organizzato dalla Sezione di Lecco e dal Nucleo cinofilo “Grigna”, è stato reso possibile dalla mobilitazione di diverse decine di penne nere in congedo – allestimento strutture, gestione logistica, mensa, assistenza alle prove –, e fortemente voluto a Nibionno dal locale Gruppo alpini, costituitosi meno di un anno fa e guidato da Claudio Frigerio, nonché dall’amministrazione comunale del sindaco Laura Di Terlizzi che patrocina l’iniziativa.

“È davvero motivo di orgoglio e soddisfazione – commenta il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero – vedere che un Gruppo nato da pochi mesi come quello di Nibionno sia già pronto ad impegnarsi nella organizzazione di un evento di livello nazionale. Dimostrazione evidente della immutata saldezza dello spirito alpino, fatto di entusiasmo e capacità di operare in piena gratuità, doti che hanno fatto e fanno apprezzare le penne nere ovunque e da chiunque”.

“La Sezione di Lecco – aggiunge il presidente degli alpini lecchesi Emiliano Invernizzi – è onorata di ospitare questo evento associativo. L’appuntamento, oltre ad avere una seria connotazione operativa e competitiva, sarà l’occasione per poter esprimere ai conduttori e ai loro cani da soccorso la nostra ammirazione e il giusto tributo di riconoscenza per l’attività che svolgono continuamente su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi anni le squadre cinofile dell’Ana sono aumentate di numero e di competenza, così come il loro lavoro disponibile e costante con le istituzioni e le autorità di pubblica sicurezza, tanto da divenire il fiore all’occhiello della realtà di Protezione civile di molte Sezioni come la nostra”.

A Lecco questo impegno è garantito dal Nucleo cinofilo da soccorso “Grigna”, responsabile Davide Minervini, nell’ambito dell’Unità di Protezione civile “Alessandro Merlini”. Una ventina i volontari convolti: tre i cani “operativi”, mentre altri otto sono in addestramento. Il Nucleo nei mesi scorsi è stato ripetutamente attivato dalla Prefettura per la ricerca di persone scomparse e ha partecipato a importanti esercitazioni intersezionali di protezione civile.