Covid-19

Buone notizie sul fronte Coronavirus: sempre meno ricoverati in Lombardia

102 le vittime in una settimana in Lombardia. A Lecco 35 nuovi casi in 24 ore

Arrivano buone notizie dal report settimanale diffuso nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio 2023 dal Pirellone sul fronte Coronavirus. Continua infatti a scendere il numero dei ricoverati positivi al tampone Covid. Buone notizie sul fronte Coronavirus: sempre meno ricoverati in Lombardia Ad oggi, in tutta la regione sono 25 i pazienti in terapia intensiva, due in meno rispetto alla scorsa settimana mentre degenti nei reparti ordinari sono 442 mentre sette giorni fa erano 696. I dati dall'inizio della pandemia – Decessi: 45.142; (102 nell'ultima settimana mentre quella ancora precedente 118) – Dimessi guariti: 4.031.612; – Tamponi totali: 44.616.932; – Casi totali positivi: 4.091.101. L'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 19 gennaio e mercoledì 18 gennaio Milano: 285 di cui 130 a Milano città; Bergamo: 68; Brescia: 121; Como: 64; Cremona: 39; Lecco: 35; Lodi: 20; Mantova: 38; Monza e Brianza: 85; Pavia: 55; Sondrio: 18; Varese: 83.