Bollette troppo care: cambiano gli orari dei centri per l'impiego della provincia di Lecco. Da lunedì 31 ottobre il Centro per l’impiego di Lecco (compreso il Collocamento disabili e fasce deboli) e il Centro per l’impiego di Merate osserveranno nuovi orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

Bollette troppo care: cambiano gli orari dei centri per l'impiego

Per ottimizzare i servizi all’utenza, l’accesso alle sedi di Lecco e Merate avviene di norma su appuntamento.

La variazione d’orario si è resa necessaria nell’ottica di contenere i forti aumenti dei costi energetici, la cui incidenza sul bilancio della Provincia di Lecco è cresciuta molto negli ultimi mesi e rischia di diventare ancor più gravosa con l’avvicinarsi dell’inverno.

Per maggiori informazioni e prenotazione degli appuntamenti è possibile contattare i seguenti recapiti:

Centro per l’impiego di Lecco, corso Matteotti 3/B

Telefono 0341 295448 – 295485 – 295586

Email: centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it

Centro per l’impiego di Merate, via Statale 11/I

Telefono 0341 295702 – 295706

Email: centroimpiego.merate@provincia.lecco.it