Di fronte all’emergenza Blue tongue ( malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi) a sostegno del mondo degli allevatori arriva la puntuale risposta di Regione Lombardia, che in Consiglio regionale ha approvato una mozione con primo firmatario il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.

Blue tongue: 20 focolai in provincia di Lecco da agosto

Anche in Lombardia, come nel resto del Paese, sta aumentando il contagio e la malattia si sta diffondendo. Secondo i dati del Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (al 19 settembre 2024), i focolai confermati nel mese di settembre nella nostra regione sono 45, che si aggiungono ai 32 confermati nel mese di agosto. In provincia di Lecco fino a ora, considerati i mesi di agosto e settembre, si registrano 20 focolai.

2Come abbiamo imparato dal Covid e dalla PSA (Peste suina africana) – afferma il Consigliere Zamperini - queste infezioni sono difficili da contrastare. Anche in Lombardia sta aumentando il contagio e la malattia si sta diffondendo. Misure organizzative e l’immunizzazione sono le due principali armi con cui affrontare questa emergenza. Ma quello che può fare un ente come il nostro è anche mettere in campo ristori con cui sostenere gli allevatori, misure che devono essere erogate con una certa rapidità".

La mozione approvata in Consiglio regionale impegna la Giunta e l’assessore competente affinché siano attuate misure urgenti di immunizzazione gratuita per il bestiame, in particolare per il virus sierotipo 8, BTV8; siano promosse interlocuzioni di mutuo soccorso tra Regioni e Stati europei per il reperimento delle dosi; siano messe in campo azioni di sostegno agli allevatori e al personale interessato, senza costi aggiuntivi a carico degli allevatori, attivando aiuti economici per sgravarli dagli oneri derivanti dalla diffusione della malattia; siano tempestive le indicazioni sui protocolli per la ripresa delle fiere zootecniche e per la movimentazione dei capi e infine non vi siano penalità per gli allevatori che hanno aderito al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027, SRA 14 (allevatori custodi della biodiversità).

"Grazie anche all’impegno dell’assessore Alessandro Beduschi e della Direzione Welfare Veterinaria l’impegno di Regione Lombardia vuole essere più forte del virus. È importante – conclude Zamperini - che gli allevatori sappiano che avranno tutto il sostegno necessario per vincere questa sfida. Nessuno abbia paura a denunciare nuovi contagi: Regione Lombardia è a fianco degli allevatori e dei pastori"

Fonte dati: https://www.izs.it/BENV_NEW/datiemappe.html