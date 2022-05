Le Cooperative Paso e Paso Lavoro organizzano per l’estate 2022 un centro estivo agricolo per bambini di scuola primaria che si terrà nell’orto di Cernusco: non solo un servizio di svago, ma anche un momento profondamente educativo.

Bimbi a contatto con la natura con il Centro Estivo Agricolo

Fine ultimo per i partecipanti sarà lo “stare bene insieme” attraverso il rapporto con la natura. I bambini impareranno alcuni elementi legati all’agricoltura e all’ambiente sperimentandosi direttamente in campo con attività concrete seguendo gli operatori dell’orto: semina, piantumazione, raccolta, cura delle piante e degli asini e altre attività in base alla programmazione agricola. Durante la settimana è prevista anche un’uscita nel parco del Curone e una giornata presso la Fattoria Casa dei Ragazzi di Olgiate Molgora.

Il centro estivo potrà accogliere un massimo di 14 bambini dai 6 agli 11 anni che saranno accompagnati da due educatori professionali; l’organizzazione in piccolo gruppo permetterà di offrire ai bambini proposte personalizzate, con particolare attenzione al singolo.

L’attività si terrà dal 13 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 presso gli spazi dell’orto in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cernusco. Il costo è di € 220,00 a settimana (pasti e gite inclusi). In caso di maltempo il servizio verrà comunque garantito, potendo contare su un ampio spazio riparato.

Per le iscrizioni sarà necessario compilare il modulo sul sito www.pasocooperative.it entro il 31 maggio.