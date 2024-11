La Provincia di Lecco, sensibile al tema della mobilità sostenibile, vuole dare risalto al bando Bici in Comune promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

Bici in Comune: apre il bando

Il bando ha l’obiettivo di favorire la promozione della mobilità ciclistica, incoraggiando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e sostenibile e come strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché favorire il cicloturismo, un settore in forte crescita che può portare sviluppo economico e sociale.

E’ rivolto a tutti i Comuni, suddivisi in funzione del numero di abitanti, e prevede diverse linee di attività finanziabili, sia di miglioramento infrastrutturale sia per l’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici e attività cicloturistiche o per progetti riguardanti l’incentivazione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile anche in grado di generare ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio.

Il bando sarà aperto dal 7 novembre 2024 alle 12.00 del 13 gennaio 2025.

La Provincia di Lecco, attraverso il servizio Progetti strategici, ha già avviato approfondimenti in merito e sono in corso valutazioni circa l’opportunità di proporre ad alcuni Comuni interventi coordinati sul territorio con l’intento di migliorare la fruibilità in sicurezza di percorsi ciclabili in provincia.