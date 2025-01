Besanino: pendolari a piedi a causa di un guasto. Bollino rosso anche sulla Tirano-Lecco-Milano

Mattinata complicata quella di oggi, lunedì 13 gennaio 2025 per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria nota come Besanino.

Un guasto a un passaggio a livello a Villasanta sta causando gravi disagi sulla tratta Lecco-Molteno-Milano, con treni in forte ritardo o cancellati. In particolare, il convoglio delle 6:37 in partenza da Monza è stato soppresso.

Disagi per i viaggiatori del Besanino

Molti pendolari si sono trovati in difficoltà questa mattina a causa dei problemi che stanno interessando la linea ferroviaria.

"La circolazione sulla direttrice è rallentata a seguito di un guasto a un passaggio a livello, gestito da RFI, presso la stazione di Villasanta, che richiede un intervento tecnico per il ripristino - si legge sul sito di Trenord - Si prevedono ritardi fino a 40 minuti, modifiche al percorso e cancellazioni".

Secondo le segnalazioni in tempo reale di Trenord, ritardi si stanno registrando anche su altre tratte, come la Bergamo-Carnate-Milano, che serve i paesi dell'Isola Bergamasca e la stazione di Paderno-Robbiate.

Bollino rosso anche sulla Tirano-Lecco-Milano

Circolazione con criticità anche sulla Tirano Lecco Milano: il treno 2814 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:52) sta viaggiando in ritardo a causa di un guasto che ha richiesto un intervento tecnico.