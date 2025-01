La linea ferroviaria S7, meglio conosciuta come il "Besanino", subirà un’interruzione per circa un anno nelle fermate di Biassono e Canonica a causa dei lavori di realizzazione della Pedemontana. Questo il tema centrale dell’interrogazione a risposta immediata presentata oggi, martedì 14 gennaio 2025, dal consigliere regionale del Partito Democratico Gigi Ponti, e sottoscritta dal collega Dem Gian Mario Fragomeli.

Besanino fermo un anno per i lavori della Pedemontana

Il Besanino rappresenta un nodo strategico per il trasporto ferroviario, collegando Lecco via Molteno con la Brianza e Milano, e servendo quotidianamente migliaia di pendolari. Proprio per questo motivo, i consiglieri chiedono chiarezza sulle tempistiche di chiusura e soluzioni alternative che possano garantire la continuità del servizio durante i lavori.

“È fondamentale – ha dichiarato Ponti – comprendere quali siano le tempistiche precise e quali servizi accessori Regione Lombardia intenda mettere in campo per sostenere i pendolari in questo periodo critico”.

Una proposta concreta: riaprire la tratta Seregno-Carnate

I consiglieri del PD ritengono che Regione Lombardia debba adottare un modello di esercizio adeguato, considerando sia le peculiarità dell’infrastruttura ferroviaria sia le necessità del territorio. In particolare, Ponti ha sottolineato l’importanza di sviluppare un’offerta capace di mitigare i disagi legati al traffico generato dai cantieri della Pedemontana.

Tra le proposte, spicca quella della riapertura della tratta Seregno-Carnate, una linea ferroviaria che potrebbe rappresentare un’alternativa strategica per ridurre l’impatto dei lavori sui pendolari. “Questa tratta – ha aggiunto Ponti – sarebbe un complemento fondamentale per ridurre i problemi generati dai lavori e offrire un servizio più efficiente”.

Soluzioni temporanee per il collegamento verso Lecco

Il consigliere Fragomeli ha proposto l’istituzione di una navetta nella direzione Lecco, un’opzione che garantirebbe continuità al servizio ferroviario per i pendolari della Brianza. “Assicurare il viaggio dei pendolari senza interruzioni deve essere una priorità”, ha sottolineato.

I prossimi passi: un tavolo tecnico e un nuovo cronoprogramma

Durante la discussione in aula, è emerso che i lavori della Pedemontana e la parziale chiusura della tratta ferroviaria non partiranno a giugno 2025, come inizialmente previsto, ma a settembre 2026. Lo ha confermato l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri.

“Questo slittamento – ha concluso Ponti – offre il tempo necessario per definire un piano concreto. Non resta che mettersi al lavoro nell’interesse del territorio”.

L’assessore Lucente si è inoltre impegnato ad aprire un tavolo tecnico con amministratori locali e rappresentanti politici per affrontare in modo coordinato le implicazioni dei lavori, sia dal punto di vista operativo che tecnico.

L’obiettivo condiviso, come sottolineato dai consiglieri Ponti e Fragomeli, è chiaro: garantire ai cittadini un servizio efficiente e ridurre al minimo i disagi durante l’interruzione della linea S7.