Secondo i dati della banca dati del Centro Studi Promotor, basata su informazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nel 2024, gli italiani hanno speso 69,8 miliardi di euro per l'acquisto di benzina e gasolio destinati all'autotrazione, registrando una diminuzione dell'1,4% (poco più di un miliardo) rispetto all'anno precedente, nonostante un aumento complessivo dei consumi del 2,2%.

Questa riduzione della spesa, a fronte di una maggiore domanda, è attribuibile al calo del prezzo medio ponderato. In particolare, il costo della benzina è sceso da 1,86 euro al litro nel 2023 a 1,82 euro al litro nel 2024, mentre quello del gasolio è passato da 1,79 euro al litro a 1,72 euro al litro nello stesso periodo.

Una parte significativa di questa spesa, pari a 38,5 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2023), è finita nelle casse dello Stato sotto forma di accise sui carburanti e IVA. Quest'ultima viene applicata non solo sulla componente industriale del prezzo (che copre produzione e distribuzione), ma anche sull’accisa stessa.

Benzina e gasolio: quanto spendiamo a Lecco?

E a Lecco quanto spendiamo? Vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a questa mattina, lunedì 17 febbraio 2025.

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 17/02/2025, 06:46 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,064 € 2,019 € - - self 1,844 € 1,799 € 1,994 € 1,899 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 17/02/2025, 00:27 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,039 € 1,959 € 2,059 € 1,959 € self 1,829 € 1,749 € 1,849 € 1,749 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 17/02/2025, 00:21 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,049 € 1,994 € 0,739 € - 2,094 € self 1,839 € 1,784 € - 1,989 € 1,884 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 17/02/2025, 00:18 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,049 € 1,969 € 2,069 € 1,969 € self 1,829 € 1,749 € 1,849 € 1,749 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 16/02/2025, 12:36 Benzina Gasolio GPL servito 1,899 € 1,819 € 0,699 € self 1,799 € 1,719 € -