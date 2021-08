Una banca differente, recitava un fortunato slogan del mondo del Credito Cooperativo. Uno slogan che trova puntuale conferma nei fatti. Anche oggi. Lo testimonia l’attenzione al territorio che la BCC Brianza e Laghi ha garantito anche nel corso del primo semestre dell’anno. La banca guidata dal presidente Giovanni Pontiggia ha confermato la propria vicinanza a enti e associazioni del territorio, attraverso l’erogazione di contributi pluriennali e annuali a favore di enti religiosi e fondazioni e il sostegno a progetti di carattere sociale, assistenziale e culturale, promossi da associazioni locali.

Bcc, pioggia di contributi a enti e associazioni del territorio

Tra le attenzioni più significative, con contributi pluriennali, si segnalano quelle alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo (contributo quinquennale di 30.000 euro a sostegno dei lavori di ristrutturazione dell’impianto campanario della Chiesa Parrocchiale); Parrocchia S. Michele Arcangelo di Anzano del Parco (contributo quinquennale di totali 36.000 euro a sostegno dei lavori di ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale); Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus (completamento progetto di realizzazione del reparto di terapia intensiva cardiologica presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba).

Tra i numerosi contributi annuali si segnalano quelli erogati all’Associazione Amici del Bruno (sostegno alle iniziative culturali promosse presso la Chiesetta Cascina del Bruno di Arcore); Associazione Culturale Harmonia Gentium (sostegno alla realizzazione della 14° edizione del Festival Europeo Cori Giovanili Giuseppe Zelioli); associazione Culturale Parolario (sostegno alla realizzazione della ventunesima edizione del festival letterario che si svolgerà a Como dal 10 al 19 settembre); Auser Filo D’Argento di Como (sostegno al progetto “Mobilità Garantita” finalizzato all’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di disabili, adulti e bambini, di anziani e di soggetti svantaggiati); Caritas Ambrosiana Decanato di Erba (sostegno al progetto “Emporio della Carità” realizzato con lo scopo di diffondere nella Comunità azioni di solidarietà, di aiuto e di accompagnamento); Comune di Alzate Brianza (intervento a sostegno della realizzazione della tradizionale Fiera Secolare di Settembre detta della “Madonna di Rogoredo” che si terrà dal 4 al 6 settembre); Comunità Pastorale Beata Vergine di Rogoredo (intervento a sostegno dell’oratorio feriale che accoglie 250 ragazzi della comunità Alzatese); Familiarmente noi onlus (sostegno alla realizzazione del Festival delle Emozioni, in programma a Erba presso il Teatro Licinium dal 3 al 5 settembre); Fondazione Alessandro Volta (intervento a sostengo della realizzazione del Festival Villa Olmo promosso in collaborazione con il Teatro Sociale di Como/AsLiCo e con il coinvolgimento delle realtà culturali più significative e attive sul territorio comasco); Fondazione Ente dello Spettacolo (sostegno alla realizzazione dell’evento “Lecco Film Fest 21” che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto 2021); Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus (sostegno al progetto “Dona la spesa smart”, raccolta fondi in collaborazione con il Banco Alimentare a sostegno della distribuzione dei pacchi alimentari); Fondo Lesmo Solidale (sostegno al fondo costituto dal Comune di Lesmo e dalla Parrocchia Santa Maria Assunta con lo scopo di soddisfare specifici bisogni di famiglie residenti nel Comune di Lesmo che si trovano in situazioni di disagio economico); Parrocchia Sant’Andrea Apostolo (intervento a sostegno dell’organizzazione della tradizionale Festa di Sant’Anna di Fabbrica Durini); Parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo (sostegno all’iniziativa Bottega della solidarietà, promossa dalla Comunità Pastorale S. Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana); Pro Loco di Olgiate Molgora (sostegno alla realizzazione del XXXVI^ Concorso di Pittura Emilio Gola che si terrà il prossimo 19 settembre); UniverLecco-Sondrio (intervento a sostegno della costituzione di un laboratorio congiunto fra il Politecnico di Milano, l’Ospedale di Lecco e Villa Beretta finalizzato ad attività di ricerca nel settore della Medicina Riabilitativa, delle Neuroscienza e della Robotica Medica).