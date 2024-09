Banchetti di sensibilizzazione sulla sclerodermia

Una serie di banchetti su tutto il territorio per far conoscere la sclerodermia, malattia rara del sistema connettivo, e per raccogliere fondi per la ricerca attraverso la vendita dei ciclamini.

Sclerodermia: visite gratuite e ciclamini per sensibilizzare

Le iniziative proposte sul territorio dal Gils, il Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, prenderanno il via da mercoledì, con un banchetto dalle 9 alle 12 all’ospedale di Vimercate con la possibilità di fare anche la capillaroscopia, un esame non invasivo che permette di diagnosticare la patologia. Stesso appuntamento venerdì, sempre dalle 9 alle 12, al Mandic di Merate, con visite gratuite effettuabili insieme al dottor Paolo Dionigi Rossi, alla dottoressa Nicoletta Manzocchi e ai colleghi Massimo Ricci e Valentina Galbiati, come spiegato dalla lomagnese Rosanna Mazzoni, membro del direttivo del Gils.

I prossimi banchetti si terranno sabato 28 (dalle 8 alle 17) e domenica 29 settembre (dalle 8 alle 12) sul piazzale del MontePower a Montevecchia e negli stessi giorni anche a Lomagna, con appuntamento sabato al cimitero dalle 8 alle 18 e in piazza della Chiesa dalle 17 alle 19, mentre domenica in entrambi i luoghi dalle 8 alle 12. A ottobre sono invece in calendario banchetti sul sagrato della chiesa di Arlate di Calco (sabato 5 dalle 18.30 alle 20 e domenica 6 dalle 9 alle 12), in piazza Risorgimento a Molteno (domenica 6 dalle 8 alle 13) e sul sagrato delle chiese di Monticello e Torrevilla (domenica 13 dalle 8 alle 13).

I volontari lo scorso anno al Mandic di Merate