Il volontariato raccontato con il linguaggio dei giovani. Auser provinciale Lecco, prima territoriale in Italia, ha deciso di lanciare su TikTok, il social network più amato dai teenager, la sua nuova campagna di ricerca volontari. Obiettivo, trasmettere anche alle nuove generazioni, con brevi e divertenti video, tra filtri, effetti, sticker e brani musicali, la gioia di fare del bene e aiutare il prossimo. I video sono stati realizzati dai ragazzi in organico nell’ambito nel progetto di leva civica regionale. I primi sono già disponibili sulla pagina tiktok.com/@auserleccoodv e saranno visibili anche sulle altre pagine social di Auser provinciale Lecco, ovvero Facebook, Instagram e YouTube.

Auser Lecco sbarca su TikTok e cerca volontari

La campagna di ricerca volontari di Auser è come sempre rivolta non solo ai giovani, ma a tutte le età. Serve una mano in ogni sede della provincia di Lecco per sostenere le persone anziane, disabili e fragili che ne hanno necessità. La richiesta è in costante aumento. È possibile aiutare l’associazione in molti ambiti diversi: il trasporto sociale verso ospedali, ambulatori, supermercati; la consegna a casa di spesa, pasti e farmaci; il servizio di telefonia sociale, per offrire compagnia alle persone sole; l’attività di promozione sociale, tra teatro, canto, iniziative benefiche, corsi, i cori Auser; l’attività di promozione della salute e l’accompagnamento al digitale.

Queste le sedi Auser attive sul territorio

Auser Brianza Casatese, Auser Insieme Cernusco Lombardone, Auser Colico, Auser Dervio, Auser Filo d’Argento del Meratese, Auser Filo d’Argento di Lecco, Auser Insieme Monte Marenzo, Auser Insieme Olginate, Auser Olgiate Molgora-Calco, Auser Insieme T.U. Progetto Essere, Auser Provinciale di Lecco, Auser Leucum con le sue sedi distaccate di Abbadia Lariana, Bellano, Calolziocorte, Mandello, Perledo, Barzio, Oggiono.

Come dare la propria adesione

L'associazione fa appello a tutti i cittadini che hanno del tempo da dedicare per il bene di chi ha bisogno di un sostegno. Chi vuole unirsi ai volontari di Auser, può compilare questo modulo per essere ricontattato, https://docs.google.com/forms/d/121-guQO09xu8HhiSSryAkU_ccGxswa08kKHpXj8RzkI/edit?pli=1 oppure chiamare Auser al numero 0341 286096.

Il presidente provinciale Claudio Dossi

“Sono sempre più le persone che chiedono ad Auser di essere accompagnate verso i luoghi di cura. Così come cresce la necessità di servizi come la telefonia sociale, la promozione sociale e della salute, l’accompagnamento al digitale - commenta il presidente di Auser provinciale, Claudio Dossi – Proprio per rispondere alle sempre più numerose richieste, servono nuovi volontari che possano dedicare alcune ore del loro tempo al prossimo. La scelta innovativa di sbarcare anche su Tiktok risponde a una delle missioni fondamentali di Auser: creare un ponte tra generazioni, vera risorsa per la nostra società, motore di progresso sociale e valoriale.

"Donare il proprio tempo al prossimo infatti – conclude il presidente di Auser provinciale Lecco - non vuol dire soltanto tendere la mano a chi è in difficoltà, ma anche arricchirsi con esperienze umane e di crescita personale che restano indelebili Auspico che tanti possano aderire a questo nostro accorato appello. Anziani, disabili e fragili hanno bisogno di tutti noi”.