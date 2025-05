Con l’approvazione del Bilancio Sociale 2024, Auser Provinciale Lecco traccia il bilancio di un anno di intensa attività a sostegno delle persone anziane, delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con una presenza sempre più capillare sul territorio e uno sguardo attento all’innovazione e alla collaborazione tra reti sociali.

Oltre 705.000 km percorsi per accompagnare persone fragili (17 volte il giro del mondo), quasi 6.000 utenti serviti attraverso il trasporto sociale, oltre 21.000 telefonate e 625 videochiamate per combattere la solitudine, 1.763 soci e 489 volontari attivi, per un totale 88.172 ore di volontariato prestate, un incremento di ben il 25% rispetto all’anno precedente, e un valore teorico monetario di oltre un milione e mezzo di euro: questi alcuni dei numeri che raccontano l'impegno quotidiano di un’associazione che continua a crescere.

Auser Lecco: 705.000 km di solidarietà nel Bilancio Sociale 2024

«Il Bilancio Sociale di quest’anno testimonia non solo l’aumento delle attività, ma soprattutto la qualità delle relazioni, la capacità di ascolto e la volontà di rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti della comunità», dichiara Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale Lecco.

Come sempre grande rilevanza è stata data all’intergenerazionalità: 20 gli studenti ospitati in alternanza scuola-lavoro, due i ragazzi partecipanti a progetti di leva civica e servizio civile.

Tra i progetti cardine del 2024 spicca "Con Voi per Loro", iniziativa dedicata ai caregiver familiari, spesso invisibili e soli nel prendersi cura dei propri cari. Con l’apertura di sportelli a Lecco, Merate, Mandello del Lario e Colico, sono stati attivati servizi di supporto psicologico, danzaterapia, gruppi di mutuo aiuto e consulenze per affrontare il carico emotivo e le difficoltà burocratiche.

Attenzione anche all’invecchiamento attivo e digitale, grazie ai corsi Active Senior che hanno formato decine di persone over 65 su strumenti digitali, identità digitale, email, SPID e piattaforme della PA. Un altro passo nella direzione dell’inclusione è rappresentato dall’avvio del servizio “Punto Digitale Facile”, che ha aperto sportelli a Colico, Dervio e Lecco per aiutare i cittadini nei rapporti con i servizi online.

Sul fronte della mobilità solidale, è stato inaugurato il progetto Lecco Social Smart Mobility, che ha permesso a persone anziane e con disabilità di raggiungere luoghi di cultura e bellezza naturale come il Museo Manzoniano, il centro città, l’ostello del Monte Barro, promuovendo così il diritto alla socialità e alla partecipazione.

Il 2024 ha visto anche la sperimentazione di strumenti tecnologici innovativi per l’assistenza domiciliare, come braccialetti intelligenti per la teleassistenza, dotati di funzione SOS, promemoria farmaci, rilevamento cadute e geofencing per persone affette da Alzheimer. Tali dispositivi sono parte di una più ampia strategia di digital welfare sostenuta da fondi pubblici e privati.

La cultura resta uno dei cardini dell’impegno Auser, con il progetto Cant’Ambiente – Canta Cultura, che ha portato la musica popolare nei quartieri e nei parchi, e con il coro Auser Leucum che ha realizzato 41 esibizioni e coinvolto oltre 2.000 fruitori. Parallelamente, l’iniziativa Happy Steps ha visto i volontari impegnati nell’attraversamento sicuro dei bambini davanti alle scuole.

L’anno si è chiuso con la partecipazione a eventi significativi come la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, momenti di confronto pubblico e progettazione come la conferenza sull’invecchiamento della popolazione, e lo sviluppo di nuove sinergie istituzionali per il futuro, come l’avvio dell’Osservatorio Permanente sulle Fragilità Territoriali.

Tra i principali obiettivi per il futuro spicca il progetto "Safe at Home", un cantiere sperimentale transfrontaliero per l’innovazione nei servizi di cura a domicilio. Altre progettualità in partenza includono il Museo di Prossimità, che trasformerà lo spazio museale in luogo di benessere, inclusione e prevenzione, e il potenziamento della piattaforma informatica "Connessioni Attive", per mappare e promuovere servizi e attività dedicati ad anziani e caregiver.

«Il nostro orizzonte resta quello della prossimità – conclude Claudio Dossi – un’azione quotidiana e concreta accanto alle persone. Con i nostri volontari, con le istituzioni e con le reti del terzo settore continueremo a lavorare per costruire una comunità più inclusiva e solidale».

L’assemblea dei soci di Auser ha eletto anche i due componenti dell’ufficio di Presidenza provinciale che affiancheranno Claudio Dossi alla guida dell’associazione, sono Maddalena Taschetti e Ivana Pozzi.