Asst Lecco: concorso per 60 infermieri a tempo indeterminato

La Asst di Lecco ha indetto un concorso per cercare infermieri con l'obiettivo di coprire 60 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Sul totale dei posti da ricoprire, 20 saranno assegnati prioritariamente alla Rete Territoriale, per attività di Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC).

Gli infermieri assunti lavoreranno presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali.

Agli infermieri spetterà un compenso base lordo annuale pari a € 26.788,52. La domanda di partecipazione al concorso per infermieri dell’ASST di Lecco 2024 deve essere presenta entro il 22 aprile 2024, esclusivamente in modalità telematica, collegandosi all’apposita piattaforma disponibile in questa pagina.

Per accedere al concorso per infermieri dell’ASST di Lecco 2024, è necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

– destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; – dichiarati decaduti da un pubblico impiego; – licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995); assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento;

non aver raggiunto il 65° anno di età, in quanto limite ordinamentale per la permanenza in servizio.

All’interno del concorso operano delle riserve di posti a favore dei volontari delle Forze Armate.