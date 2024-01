Assicurazione Rc auto in provincia di Lecco: ecco quanto aumenta Comune per Comune

Schizza alle stelle in Lombardia il costo dell'assicurazione Rc auto. Secondo l'Osservatorio di Facile.it, continua a salire in tutta Lombardia il costo da pagare per l'assicurazione delle auto. Nel dicembre 2023, nella nostra regione, il costo medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si attestava a 503.48 euro segnando un aumento del 38.1% rispetto all'anno precedente.

Amenta l'assicurazione Rc auto

E a Lecco? Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di December 2023 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Lecco è stato di 446,09€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (377,00€) è del +18,33%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (346,57€) la tariffa media fa segnare un +28,72%.

La situazione peggiora per gli oltre 130mila automobilisti in Lombardia che hanno avuto un sinistro con colpa dichiarato nel 2023.

L'analisi su un campione di 140mila preventivi in Lombardia

Questi conducenti si troveranno di fronte a un aumento del costo dell'assicurazione auto nel corso di quest'anno. Oltre a dover pagare di più, vedranno peggiorare anche la propria classe di merito ma la situazione non è rosea nemmeno per chi non ha fatto incidenti.

L'analisi condotta su un campione di oltre 140mila preventivi raccolti in Lombardia tra novembre e dicembre 2023 ha rivelato che il 2.49% degli assicurati della regione vedrà peggiorare la propria classe di merito. Tuttavia, la provincia di Lodi si distingue per una situazione relativamente migliore registrando un valore del 2.28%, il secondo più basso dopo Cremona.

La provincia di Sondrio, a differenza di quelle di Lodi e Cremona, si distingue per avere la percentuale più elevata di guidatori che hanno denunciato un sinistro con colpa facendo sì che la loro classe di merito subisca un peggioramento e, di conseguenza, il costo dell'RC auto si innalzi. Dopo Sondrio, seguono le province di Como, Pavia, Monza e Brianza, Mantova, e Lecco.

Un'analisi più approfondita del campione permette di delineare un profilo degli automobilisti lombardi che vedranno un aumento del premio RC auto a causa di sinistri con colpa. Questo peggioramento coinvolge il 2.75% del campione femminile e il 2.35% di quello maschile.

Il personale medico risulta essere la categoria che ha dichiarato con maggiore frequenza sinistri con colpa seguito dagli agenti di commercio e dagli insegnanti. Al contrario, i dirigenti/funzionari sono risultati essere coloro che, in percentuale, hanno dichiarato meno sinistri con colpa nel corso del 2023.

Quanto aumenta l'Rc auto in provincia di Lecco (Comune per Comune)

