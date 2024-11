La neve, al momento è ancora un miraggio, almeno sulle nostre belle montagne e non si prospettano nevicate imminenti (anche se il calo delle temperature proseguirà nei prossimi giorni).

Nel frattempo però, aspettando le imbiancate, sarà necessario mettere mano al portafoglio perchè sciare quest'anno costerà un po' più caro ai Piani di Bobbio a Barzio, il più grande comprensorio della provincia di Lecco.

Aspettando la neve, mano al portafoglio: sciare costerà un po' più caro

Analizzando le tariffe della passata stagione della neve con quelle della 2024/2025, che è alle porte, emerge che il costo dei giornalieri per gli adulti in alta stagione è aumentato sia a Bobbio (è passato da 44 a 45 euro ) che in Valtorta (da 36 a 37euro).

Un trend al rialzo ch esegue quello degli ultimi anni: nella stagione 2021/ 22 a Bobbio il prezzo del giornaliero, sempre in alta stagione era di 36 euro e in Valtorta di 29 euro.

Stiamo in ogni parlando tariffe valide per gli adulti. E per i bambini? Il giornaliero passa da 19 a 22 euro.

Aumenti anche per l'abbonamento stagionale che passa da 675 euro a 690 euro.

A incidere senza dubbio l'inflazione (secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2024 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione su base mensile nulla e aumenta dello 0,9% su base annua, dal +0,7% del mese precedente).

Tutti i prezzi

Piani di Bobbio

Intero Bimbo 0-12 anni Tariffe Alta Stagione

€ Bassa Stagione

€ Alta Stagione/Bassa Stagione

€ Giornaliero acquistato in biglietteria 45,00 36,00 22,00 Giornaliero acquistato online 24 h prima 43,00 34,00 21,00 2 ore* 30,00 27,00 17,00 3 ore* 36,00 30,00 18,50 4 ore* 42,00 33,00 21,00 2 giorni consecutivi 82,00 64,00 40,00 3 giorni consecutivi 121,00 95,00 57,00 4 giorni consecutivi 160,00 125,00 70,00 5 giorni consecutivi 193,00 158,00 85,00 5 giorni non consecutivi 212,00 166,00 95,00 10 giorni non consecutivi 399,00 294,00 185,00 A/R Cabinovia 18,00 18,00 12,00 Andata o ritorno cabinovia 12,00 12,00 10,00 A/R cabinovia bimbi 0/5 anni Gratis Gratis Gratis

Valtorta

Tutti i biglietti emessi a Valtorta consentono l'utilizzo di tutta la ski-area Valtorta-Piani di Bobbio, ma non comprendono l'utilizzo della cabinovia di Barzio-Piani di Bobbio.