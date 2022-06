Non solo i giovani sentono il bisogno di ricominciare a socializzare dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Anche coloro che sono più avanti con l’età, sentono una forte necessità di tornare a far parte della società, di recuperare il senso di stare assieme, di superare l’isolamento e la solitudine vissuta negli ultimi anni. Il grande successo riscontrato quest’anno ai giochi, iniziativa dello SPI CGIL Lecco, ha dimostrato questa volontà di rimettersi in gioco. Molti anziani hanno partecipato, superando ogni aspettativa, a queste competizioni ludiche organizzate dal sindacato in collaborazione con Auser e Arci.

Anziani e socialità: un successo i giochi di liberEtà. Sabato la giornata conclusiva

Sabato 11 giugno 2022 alle 15 a Cascina Maria, Paderno d’Adda, si terrà la giornata conclusiva dei giochi di LiberEtà 2022. Durante l’evento vi sarà la premiazione dei vincitori del concorso di poesie, racconti, pittura e fotografia, Sarà un momento di grande coesione sociale e scambio culturale che sarà seguito da un aperitivo conviviale.

Questa giornata segna la fine di una serie di tornei, quelli che hanno registrato più partecipanti sono stati quelli di burraco e di briscola a coppie, tenuti rispettivamente al circolo Libero Pensiero di Lecco e all’Arci di Olginate.

Sono stati circa 80 i giocatori di carte. Ci sono state anche altre iniziative, come la gara di pesca al laghetto Chiarello di Dolzago, che, nonostante la pioggia battente, ha riscontrato numerose presenze. I giocatori arrivati nelle prime tre posizioni, sia nei giochi di carte, sia nella pesca, si sono qualificati per i giochi di LiberEtà regionali che si terranno a settembre a Cattolica.

Anjeli Antony e Chiara Molinari