Merate

"L’obiettivo della Provincia è quello di aumentare la quantità e la qualità dei servizi erogati dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate"

La Provincia di Lecco ha ampliato la sede del Centro per l’impiego di Merate in via Statale 11, acquisendo ulteriori spazi per far fronte all’incremento di personale e di servizi previsto dal Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, che ha avviato un processo di adeguamento infrastrutturale delle sedi provinciali dei Centri per l’impiego.

Ampliato il centro impiego in attesa della nuova sede

A questo primo ampliamento seguirà, entro la fine del 2022, il trasferimento in una nuova sede più ampia e funzionale, già acquistata dal Comune di Merate, d’intesa con la Provincia di Lecco, in via Mameli e che sarà oggetto del necessario adeguamento.