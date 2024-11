Amici dei pompieri di Valmadrera e Merate: in arrivo oltre 100mila euro. Regione Lombardia ha infatti disposto l'assegnazione di fondi alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV), che hanno tra le finalità statutarie il sostegno ai distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale.

"Nella vasta e luminosa costellazione di realtà che operano nel mondo del volontariato in Lombardia, si distinguono con merito anche le associazioni che, con impegno e dedizione, sostengono le attività dei Vigili del Fuoco. Una presenza costante al fianco delle istituzioni, specialmente nei momenti di emergenza. Si tratta di uomini e donne altamente motivati e coinvolti. Tengo molto a ringraziare l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, per queste risorse fondamentali - commenta il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini - Le associazioni di volontariato che collaborano con i Vigili del Fuoco - prosegue Zamperini - pur non essendo parte dell’organico ufficiale, svolgono un ruolo importante, rappresentando un sostegno all’attività stessa. I 2 milioni stanziati da Regione Lombardia, sono un segno tangibile del riconoscimento del valore e dell'importanza di queste realtà, che operano in modo capillare su tutto il territorio regionale".

In provincia di Lecco sono stati assegnati 71.107 euro al Distaccamento di Merate "Amis di Pumpier de Meraa" per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici. Questi fondi permetteranno al distaccamento di aggiornare e migliorare le proprie infrastrutture. Altri 35.000 euro vanno al Distaccamento di Valmadrera "Amici dei Pompieri di Valmadrera Onlus" per l'acquisizione di mezzi e dotazioni. Questa somma consentirà alla realtà lecchese di potenziare le proprie attrezzature.

La collaborazione tra istituzioni e realtà del volontariato è fondamentale per rispondere in modo efficace alle sfide legate alla sicurezza, e questo contributo è un riconoscimento al lavoro svolto e alla sua importanza per la comunità.

Giacomo Zamperini continua sottolineando come queste associazioni siano "le perle del volontariato" in provincia di Lecco, un tesoro di competenze e dedizione che merita di essere sostenuto e valorizzato per garantire sempre maggiore sicurezza e protezione a tutti i cittadini. “Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco lombardi, effettivi e volontari, in particolare quelli della Provincia di Lecco, per l'importantissimo compito che svolgono ogni giorno. Tutti noi vogliamo vederli operare in condizioni ottimali e dignitose, con tutti gli strumenti e le tutele necessarie. Un ultimo ringraziamento lo vorrei rivolgere al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Piccinini, e al Comandante di Lecco Antonio Giulio Durante.”