L'arcivescovo di Milano Mario Delpini il primo settembre 2024 sarà a Margno, e precisamente al Pian delle Betulle, in occasione del 65esimo anniversario di consacrazione Chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno costruita alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso su progetto del “morbegnino” architetto Mario Cereghini. Lo ha annunciato con gioia Emiliano Invernizzi, numero uno degli Alpini di Lecco.

AlpIni Lecco: l'arcivescovo Delpini alle Betulle per l'anniversario della chiesetta del Battaglione Morbegno

"Per la nostra Sezione e per tutte le penne nere sarà un onore accogliere monsignor Mario Delpini ai Piani delle Betulle e nella chiesetta che è uno dei luoghi simbolo del nostro stare insieme come Alpini - sottolinea Invernizzi - In occasione dell'Adunata nazionale di Milano, nel 2019, l'Arcivescovo ci disse che lo spirito di Corpo, il desiderio di incontrarsi, la lieta partecipazione non sono frutto di simpatia o di interessi, ma della condivisione degli ideali, della difesa di valori. E ci invito a intensificare le forme di condivisione in vista dello scopo comune: essere utili alla comunità, essere pronti per l'emergenza, essere generosi nel soccorso. Ben sapendo che la cima chiede disciplina e che non si deve sottovalutare l'importanza dell'allenamento, dell'equipaggiamento, dell'organizzazione del gruppo", come rimarcò in quella occasione. Noi, Alpini di Lecco, facciamo nostre le parole dell'Arcivescovo, che ringraziamo davvero di cuore per aver accettato l'invito.

Il primo settembre monsignor Delpini celebrerà la Santa Messa e benedirà, oltre alle nuove piastre dei "morbegnini", anche quelle opere del cantiere in corso, che per quella data sanno ultimate.

I lavori riguardano l'ampliamento dell'area dedicata alle targhe commemorative, che saranno collocate con nuovi supporti in legno sul muro sacro retrostante l’edificio; si il rifacimento del sagrato con la posa di ciottoli di piccola pezzatura l’eliminazione di infiltrazioni e umidità; la manutenzione del tempio e delle sue pertinenze. Gli interventi consentiranno una diversa visione d’insieme dell’opera architettonica.