Allerta valanghe: cresce il pericolo dopo le ultime nevicate

Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, in particolare quella di ieri, martedì 28 gennaio 2025, è stata emessa un'allerta per il rischio di valanghe. Il bollettino di Arpa Lombardia per oggi, mercoledì, segnala rischio massimo sulle alpi Retiche Occidentali, Retiche Centrali, Retiche Orientali, Adamello, Orobie

Allerta valanghe: prestare la massima attenzione dopo le ultime nevicate

Le aree delle Alpi Retiche (Occidentali, Centrali e Orientali), dell'Adamello e delle Orobie, a causa delle recenti nevicate, hanno visto un aumento del rischio da grado 3 (marcato) a grado 4 (forte).

Secondo quanto riportato nel bollettino, "La stabilità dei lastroni di neve fresca ventata, già fragile, sarà ulteriormente indebolita dalla presenza di strati di neve con cristalli sgranati, particolarmente su pendii in ombra e a quote elevate. Si prevedono distacchi spontanei di valanghe di grandi dimensioni, in alcuni casi anche molto grandi. Inoltre, sotto i 2300 metri, si potrebbero verificare valanghe di neve umida, con distacchi di medie dimensioni".

L'ente invita a prestare particolare attenzione nella valutazione del pendio da percorrere, evitando in particolare conche, canali e avvallamenti. La stessa situazione di rischio (grado 4 - forte) viene confermata anche per la giornata di domani, giovedì.

Per quanto riguarda Prealpi Lariane (provincia di Lecco), Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane Arpa segnala: "Problematiche valanghive localizzate alle quote maggiori, dovute principalmente alla presenza di estesi accumuli a bassa e media coesione. Criticità maggiori in zone predisposte al deposito (conche ed avvallamenti morfologici). Il manto nevoso potrebbe collassare spontaneamente o al passaggio di uno sciatore creando valanghe di medie dimensioni".