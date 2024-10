Allerta rossa a Lecco: non solo l'asilo di Molina a Mandello, domani, scuole superiori chiuse. La Prefettura di Lecco ha disposto per la giornata giovedì 10 ottobre 2024, la sospensione delle attività didattiche per gli istituti scolastici superiori, date le previsioni e l’allerta meteo per rischio idrogeologico.

Allerta rossa a Lecco: domani scuole superiori chiuse

"Si informa che, in ragione delle avversità meteorologiche previste per le prossime ore , è stata disposta per domani, 10 ottobre, dal Prefetto di Lecco, in seguito alla riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi che si è svolta oggi, la sospensione delle attività didattiche per gli istituti scolastici superiori della provincia" hanno fatto sapere nella serata di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024 dall'Ufficio territoriale del Governo.

Una decisione assunta in considerazione del fatto che che l'importante criticità idrogeologica prevista su parte del territorio provinciale "possa seriamente compromettere la circolazione stradale lungo tutto il sistema viario provinciale".

Per questo la Prefettura ha ritenuto necessario procedere con la chiusura "volta a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, in particolare limitando gli spostamenti della popolazione e i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia".

Ingenti i livelli di precipitazioni attesi e massima la prudenza. Niente lezioni quindi in tutti gli istituti superiori pubblici e privati e i centri di formazione professionale nella città di Lecco e in tutta la provincia.