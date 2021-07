Allerta maltempo: codice rosso da stasera fino a domani mattina nel territorio del Lecchese e della Brianza. Questo è quanto emerge dal bollettino della Protezione civile regionale.

Maltempo, codice rosso in serata

Per la zona Lario e Prealpi, che abbraccia le province di Lecco, Como e Bergamo, dalle 21 di oggi alle 12 di domani scatta il codice rosso per quanto riguarda i rischio idrogeologici. Dalle 18 di oggi sono comunque attesi temporali, con un codice arancione e dunque di "attenzione". Non è previsto invece vento forte.

Il bollettino regionale

"Sulla regione insistono correnti da sudovest con aria caldo-umida nei bassi strati dell'atmosfera e condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi - si legge nella nota - In dettaglio, fino a metà pomeriggio di oggi 31/07, possibile solo qualche fenomeno isolato sulle zone nordoccidentali e occasionalmente sulle restanti zone montane. Instabilità in aumento nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata, con transito di un impulso perturbato che completerà il suo passaggio nella mattinata di domani, domenica 01/08. In questa fase i temporali avranno maggiore probabilità di risultare anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento. Nell'intervallo tra le ore 18 di oggi 31/07 e le ore 12 di domani 01/08, localmente si potranno registrare importanti accumuli di pioggia, puntualmente intorno a 100mm/12h sullla fascia prealpina e di Alta Pianura, anche se si sottolinea l'elevata incertezza previsionale di questi fenomeni, relativamente ad intensità e localizzazione. Temporali in marcata attenuazione dal primo mattino di domani 01/08 a partire dalle zone di Nordovest, mentre potranno prolungarsi per alcune ore le piogge di tipo stratiforme, più continue e meno intense. Residua probabilità di sviluppo temporalesco nella mattina di domani 01/08 sulle zone centrorientali. Dal pomeriggio fenomeni locali residui tendenti ad esaurirsi".

Scarica QUI il bollettino integrale