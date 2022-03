Allerta incendi, weekend da "codice rosso" nel Lecchese

Emergenza

Allerta incendi nel Lecchese per tutto il fine settimana. L'assenza di precipitazioni, mista all'aumento delle temperature di questi giorni di inizio primavera, sta creando una situazione di potenziale pericolo molto serio, con un livello di criticità inserito nel bollettino della Protezione civile regionale alla voce "rosso elevato".

L'assenza di precipitazioni, fenomeno che per quanto riguarda il Lecchese, la Bergamasca e la stragrande maggioranza del territorio lombardo avviene da diverse settimane, sta creando non pochi danni sotto diversi punti di vista. In questo fine settimana il nostro territorio è caratterizzato dal codice rosso di allerta incendi.

"La situazione meteorologica caratterizzata da assenza di precipitazioni, da aria secca a tutte le quote e da un rialzo delle temperature sta favorendo ulteriormente l'aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi

boschivi, in particolare sui settori prealpini della Regione. Per questi motivi e per l'elevato numero di incendi che sta interessando il territorio regionale in questi giorni, si sottolinea il passaggio a CODICE ROSSO per le zone prealpine. Si segnala che saranno quindi possibili incendi con intensità del fuoco ELEVATA ed una propagazione VELOCE (specie nelle zone con codice colore di allerta ARANCIONE e ROSSA). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura si limitano alle aree boscate" si legge nel bollettino della Protezione civile regionale.

Importante mantenere comportamenti responsabili

E' importante dunque che la popolazione mantenga comportamenti responsabili, evitando di gettare mozziconi di sigaretta o l'accensione di fuochi.