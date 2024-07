Allarme per un maniaco nel Meratese: la segnalazione ha "viaggiato" via social. Nella giornata di ieri, sabato 13 luglio 2024, un uomo è stato visto compiere atti osceni a Olgiate Molgora. I Carabinieri sono stati informati della vicenda.

Allarme per un maniaco nel Meratese

Sui gruppi social di Olgiate Molgora nella giornata di ieri è stato riferito più volte da diversi utenti di aver avvistato un uomo descritto così: "sulla trentina, con la carnagione chiara, di media corporatura" che, al momento delle segnalazioni, indossava "pantaloni della tuta, maglietta scura e un marsupio".

Stando a quanto riferito dagli utenti sulla pagina Facebook, l'uomo - al passaggio di auto con a bordo delle donne - si sarebbe abbassato i pantaloni. I comportamenti osceni sono stati segnalati nella zona tra via Pilata e via Monterosa. Nel dettaglio, gli utenti segnalano che l'uomo si trovava verso le 10 in via Monterosa all'angolo con via Don Sturzo e verso le 17.30 in via Pilata nei pressi dell'incrocio con via Monterosa.

I Carabinieri sono stati informati della vicenda e prenderanno i provvedimenti necessari.