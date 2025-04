Abuso di alcol: 474 pazienti seguiti dalla Asst Lecco

Il 16 aprile si celebra l’Alcohol Prevention Day e il mese di aprile è dedicato alla prevenzione alcologica, con la finalità di informare la popolazione sui rischi connessi al consumo di alcol e sulle modalità di trattamento delle patologie legate al loro abuso.

“Alcohol Prevention Day”: le iniziative di ASST Lecco per il mese di prevenzione alcologica

L’Alcohol Prevention Day 2025 è sostenuto e finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito delle iniziative di comunicazione e prevenzione svolte e promosse in stretta collaborazione con la SIA – Società Italiana di Alcologia, l’AICAT – Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali e Eurocare ITALIA.

L’alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute ed il benessere degli individui. È una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e, come le sostanze illegali, può indurre dipendenza; i giovani (al di sotto dei 16 anni di età), le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche dell’uomo adulto, a causa di una ridotta capacità del loro organismo di metabolizzare l’alcol.

Ogni anno il consumo di alcol causa nel mondo tre milioni di morti ed è responsabile di disabilità e cattive condizioni di salute per milioni di persone. Il consumo dannoso di alcol è responsabile del 5,1% del carico globale di malattie; è il principale fattore di rischio di mortalità prematura e disabilità nelle persone di età compresa tra 15 e 49 anni ed è causa diretta del 10% di tutti i decessi in questa fascia d’età.

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche non si può identificare una quantità di alcol raccomandabile e sicura per la salute, il rischio esiste per qualunque livello di consumo e cresce all’aumentare del consumo stesso.

A differenza del fumo, l’alcol può esporre a forti rischi anche in seguito ad un singolo episodio di consumo moderato, erroneamente considerato come non rischioso per la salute.

Presso la ASST Lecco nel 2024 i pazienti seguiti sono stati 474; si tratta specialmente di maschi (M:F=4,3:1), di età adulta (media di 47,2 anni, 42 fra i nuovi utenti).

L’accesso dei nuovi utenti (147 nell’anno) è stato motivato in poco più della metà dei casi da problematiche nell’ambito della Giustizia (infrazione art.186 del Codice della strada, invii da Tribunale Ordinario o Tribunale dei Minorenni); tale dato evidenzia che – seppure l’alcol sia una sostanza legale - i comportamenti derivati dai suoi effetti psicoattivi, in particolare in presenza di consumi eccessivi, possono avere conseguenze importanti e non prevedibili anche nei confronti di altri.

Un’altra metà circa dei nuovi utenti è giunta all’attenzione dei servizi per quadri di dipendenza, talora con rilevanti problemi di salute psicofisica e/o o di marginalità sociale.

L’età media, piuttosto elevata rispetto all’esordio dei consumi (in Italia intorno ai 14 anni), e le motivazioni dell’accesso indicano generalmente la presenza di un problema già conclamato, con implicazioni di rilievo in varie dimensioni del quotidiano.

Durante tutto il mese anche sul nostro territorio lecchese, vengono organizzate iniziative con l’obiettivo di stimolare una reale coscienza sui danni, sulle conseguenze e sulle patologie derivanti dal consumo di alcol, problema diffuso in tutte le fasce d’età e con maggiore potenziale di rischio tra la popolazione giovanile.

Le iniziative dell’ASST di Lecco per il mese di prevenzione alcologica:

Mercoledì 16 aprile 2025 : Distribuzione materiale informativo sui rischi legati al consumo di alcol agli utenti di sportelli dell’ASST di Lecco: Distretti di Lecco e Bellano; Case di Comunità di Calolziocorte e di Casatenovo;

Venerdì 18 aprile, ore 14.00-16.00 . Incontro “Sicurezza alla guida” riservato alle persone incorse ad infrazione dell’Art. 186/187 del C.d.S. (Guida in Stato d’ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze), presso Ospedale Manzoni di Lecco, a cura della Rete Dipendenze ASST Lecco;

Martedì 29 aprile e martedì 13 maggio ore 20.00-22.00 Formazione baristi 2025 c/o Circolo ARCI-Spazio condiviso di Calolziocorte, nell’ambito del Progetto “Manteniamo La Rotta”, Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus e Rete Dipendenze ASST Lecco;

Martedì 29 aprile ore 18.00 “In vino veritas? Letture ad alta voce sulle luci ed ombre dell’alcol” c/o Biblioteca comunale di Colico, in collaborazione con la Rete Dipendenze ASST Lecco e Progetto “Manteniamo la Rotta”, Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus;

Mercoledì 30 aprile, ore 18.00. “In vino veritas? Letture ad alta voce sulle luci ed ombre dell’alcol” c/o Libreria Volante di Lecco in collaborazione con la Rete Dipendenze ASST Lecco e Progetto “Manteniamo la Rotta”, Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus. Via Bovara 30/34 Lecco;

Martedì 6 maggio ore 18.00-19.00. Aperitivo tematico presso il Bar Binario Vivo di Cernusco Lombardone organizzato dal Servizio Piazza l'Idea – Rete Salute in collaborazione con Rete Dipendenze ASST Lecco.

I Servizi dell’ASST di Lecco – Rete Dipendenze:

Gli effetti negativi dell’alcol sono ben noti a tutti coloro per cui i consumi sono diventati un problema, ai loro famigliari, a quanti quotidianamente lavorano, a vario titolo, per limitarne i danni, ripristinare la salute psicofisica e nuovi equilibri di vita.

Il Servizio specialistico dell’ASST di Lecco che si occupa di problemi alcolcorrelati è il NOA (Nucleo Operativo Alcologia), nelle due sedi di Lecco (Via Tubi 43. Tel. 0341 253884) e di Merate (Via Santa Maria di Loreto 80. Tel. 039 9908991).