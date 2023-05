Venerdì 5 maggio si è svolta, presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Lecco, la prima giornata del corso di formazione per delegati sociali finanziato dal Piano GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) di ATS Brianza. Al seminario, giunto alla sua terza edizione, hanno partecipato delegate e delegati della CGIL Lecco e della CISL Monza Brianza Lecco di aziende lecchesi attive in vari settori produttivi, dal metalmeccanico all’agroalimentare, dal commercio alla scuola al settore bancario.

Al via la terza edizione del corso di formazione per delegati sociali

Il corso si pone un duplice obiettivo: da una parte fornire ai delegati sindacali quelle competenze comunicative e relazionali che consentano loro di individuare e gestire le forme di disagio nel luogo di lavoro, impostando una corretta relazione d’aiuto; dall’altra far conoscere meglio i servizi territoriali competenti nella presa in carico delle situazioni di dipendenza, non solo in relazione al gioco d’azzardo ma anche all’alcolismo e all’abuso di sostanze stupefacenti, come i SERT (Servizi Tossicodipendenze) e i NOA (Nuclei Operativi Alcologia). La formazione si articola in un’iniziale parte teorica relativa alle diverse forme di dipendenza, ai segnali su come riconoscerle e alla loro incidenza nel nostro territorio, e in una successiva parte più interattiva in cui viene approfondito il ruolo dei servizi e del medico competente, anche attraverso alcune case history.

I delegati sociali così formati sono in grado di riconoscere e agganciare le situazioni di fragilità dei loro colleghi, accompagnandoli verso i servizi territoriali ed evitando lo scivolamento verso la povertà economica e relazionale. Con la presenza al corso di professionisti di ASST (educatori, medici, psicologi, psicoterapeuti) si intende rafforzare i legami tra luogo di lavoro e servizi del territorio, dando ai lavoratori il ruolo di promotori del benessere aziendale e sociale.

Venerdì 19 maggio a Merate la seconda giornata del corso

Venerdì 19 maggio a Merate si terrà la seconda giornata del corso, rivolta ai delegati dell’area meratese, che porterà il totale dei lavoratori formati dal 2021 a circa 90, un numero destinato a crescere ulteriormente con l’ultima edizione prevista per il prossimo anno.