Sale il sipario sulla settima edizione di Euro'meet: si è svolta questa mattina, martedì 10 settembre 2024, al Politecnico di Lecco, la conferenza stampa di apertura del grande evento che vede protagonisti gli sport outdoor, ma anche tematiche come sostenibilità e inclusione, nella splendida cornice del territorio della nostra provincia. Il convegno, promosso da Enos (European Network of Outdoor Sport) in collaborazione con Provincia di Lecco, Regione Lombardia, Politecnico di Lecco e Univer Lecco, e sponsorizzato dalla Camera di Commercio Como - Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Confapi Lecco e Sondrio e Silea, si protrarrà fino al 12 settembre e sarà costituito da workshop, che si terranno proprio al Politecnico, e naturalmente da sport all'aperto, dislocati sul territorio della provincia.

Al via Euro'meet 2024: protagonisti gli sport outdoor e la Provincia di Lecco

Ad aprire la conferenza stampa, moderata da Raluca Diroescu, consulente in politiche europee nel campo di giovani ed educazione, e Barbara Pais, consulente di comunicazione e marketing nel campo della conservazione della natura e della biodiversità, è stato il prorettore del Politecnico di Lecco, Manuela Grecchi: "Siamo orgogliosi di ospitare questo evento - le sue parole - Tutti gli argomenti di cui discuteremo sono parte della nostra attività di ricerca. La nostra università è famosa per molte attività, soprattutto per quelle legate allo sport, all'inclusione e alla promozione del benessere, ma è anche attenta ai problemi delle montagne, dei laghi e dei fiumi del nostro territorio".

Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e la presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, che ha dichiarato: "E' un privilegio per noi ospitare la settima edizione di Euromeet. Noi abbiamo acqua, del lago e del fiume Adda, montagne e colline, dunque il nostro territorio è un luogo perfetto per praticare sport all'aperto e per discutere di sostenibilità e ambiente. Un territorio vissuto, infatti, è anche un territorio di cui ci si prende cura. Lo sport outdoor è molto importante non solo per la salute fisica, ma anche per la qualità della vita, e spero che qui potrete apprezzare un po' lo stile di vita italiano. Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza verso un nuovo modo di prenderci cura dell'ambiente".

Protagonista della conferenza Mike McClure, chairman di Enos (European Network of Outdoor Sport), che ha sottolineato l'importanza della natura come forma di ispirazione: "Noi siamo ispirati dalla natura - le sue parole - Lecco, con le sue montagne e il lago, è sicuramente un luogo da cui trarre ispirazione". McClure ha quindi ripercorso la storia di Euro'meet: la prima edizione si è tenuta in Francia nel 2011; da quel momento l'evento si è ripetuto ogni due anni, ogni volta in un Paese diverso. "Non esisteva un'organizzazione che promuovesse lo sport outdoor a livello europeo: gli sport outdoor erano invisibili - spiega il chairman di Enos - per questo abbiamo deciso di creare Enos, che è un network, e funziona proprio per questo. Ringrazio Regione Lombardia e la Provincia di Lecco perché senza la loro partnership tutto questo non sarebbe stato possibile. Abbiamo davvero bisogno di innovazione per promuovere uno stile di vita più sostenibile, per promuovere il benessere e l'inclusione di tutti; per questo dobbiamo cercare di ispirare le nuove generazioni riguardo all'importanza dell'ambiente".

Alla conferenza stampa hanno portato indirettamente i loro saluti anche Federica Picchi, sottosegretario di Regione Lombardia allo Sport e ai Giovani, e Iliana Ivanova, membro della Commissione europea per Innovazione, Ricerca, Cultura, Educazione e Giovani.

Partecipanti provenienti da molte nazioni diverse, soprattutto dalla Francia

Alla fine della conferenza stampa, i presenti sono stati invitati a compilare un sondaggio per raccogliere alcuni dati. Dai risultati proiettati sullo schermo in diretta, è emerso che i partecipanti provengono da circa 25 nazioni diverse. Al primo posto la Francia, seguita, a parità, da Portogallo e Irlanda. Seguono l'Italia, il Belgio, la Germania e la Danimarca.

Per quanto riguarda invece gli sport outdoor maggiormente rappresentati, al primo posto troviamo mountain bike e escursionismo, a seguire il ciclismo.

Infine, tra i motivi che hanno spinto a partecipare a Euro'meet, al primo posto figura la volontà di fare rete e collaborare, seguono la voglia di imparare e la curiosità. Ma qualcuno ha anche ammesso di partecipare per assaggiare pizza e espresso.

Il programma: 16 workshop al Politecnico e sport outdoor dislocati sul territorio

Nel concreto, nel corso dei tre giorni si terranno sedici workshop nella sede del Politecnico di Lecco, guidati da esperti e accademici di rilievo internazionale, che offriranno spunti di riflessione e discussione approfondita sui temi di rilevanza per il futuro degli sport outdoor. Tra gli illustri relatori figurano Diane Crone, professoressa in Exercise and Health presso la Cardiff Metropolitan University e Direttrice del Centre for Health, Activity and Wellbeing Research (CAWR), e Jana Janotova, responsabile del Coinvolgimento per Sports for Nature presso l’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).

Nel pomeriggio spazio invece agli sport outdoor dislocati sul territorio (da 5 a 7 attività al giorno), tra cui roller skating, barca a vela, wakeboard, canottaggio, canoa, escursioni in mountain bike, outdoor skateboarding, windsurf, beach volley, parapendio, cultural orienteering per le vie della città di Lecco, escursioni sui sentieri del territorio, hatha yoga, pilates, esercizi di mindfulness, nature's embrace (abbracciare gli alberi e camminare a piedi nudi). 14 in tutto le associazioni sportive che si sono messe a disposizione per la riuscita dell'evento.

Per partecipare ad Euro'meet è necessario iscriversi, scegliendo a quali giorni e workshop partecipare e prenotando le attività sportive pomeridiane, durante le quali si verrà suddivisi in piccoli gruppetti. Per ulteriori informazioni e per il programma completo, consultare il sito ufficiale www.euromeetlecco.com