Nell'estrazione del concorso n. 9 del SuperEnalotto di giovedì 16 gennaio 2025, il tanto atteso "6" non è stato centrato. Il Jackpot continua a crescere, arrivando a 60 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera, venerdì 17 gennaio.

Airuno: beccato un 5 al Superenalotto

Nonostante l'assenza del "6", c'è motivo di festeggiare: un fortunato giocatore ha centrato un punto "5", portando a casa la considerevole somma di 58.905,23 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Palma, situato in Via Statale 27, ad Airuno, in provincia di Lecco.

La combinazione vincente dell'estrazione è stata: 31 – 38 – 59 – 69 – 72 – 88, con il Jolly 64 e il SuperStar 73.

Il concorso di giovedì ha comunque premiato numerosi giocatori, con ben 315.281 vincite distribuite in tutta Italia.

L'ultimo "6" risale al 15 ottobre 2024, quando un fortunato giocatore di Riva del Garda (TN) ha vinto 89,2 milioni di euro grazie a una schedina da soli 3 euro.