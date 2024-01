Nuovo presidente per l’Associazione Agrimercato di Como e Lecco, che ha eletto Sara Ranghetti (nella foto allegata) alla presidenza Succede a Francesca Biffi, che mantiene l’incarico di vicepresidente di Coldiretti Como Lecco e di responsabile regionale e interprovinciale di Coldiretti Donne Impresa.

AgriMercato Como Lecco: Ranghetti raccoglie il testimone di Biffi

Comasca, classe 1992 e mamma da 3 mesi, Sara Ranghetti ha seguito gli studi di Ragioneria prima di affiancare i genitori nella gestione dell’azienda agricola Apicoltura E.G., attiva dal 2005. L’azienda conta circa 1300 arnie e Sara ne è il volto, con la presenza a ben sei mercati di Campagna Amica che hanno cadenza settimanale, oltre agli impegni mensili e a quelli speciali.

“Campagna Amica rappresenta per la nostra azienda un grande sostegno, ci ha permesso di consolidarci nei mercati agricoli e entrare in contatto con una clientela vasta e ormai fidelizzata. È un onore per me essere diventata presidente dell’associazione Agrimercato Como Lecco. Gli obiettivi, condivisi con la federazione Coldiretti sono chiari: Vogliamo promuovere il km0 a tutti i livelli.”

Ranghetti, oltre a ringraziare Francesca Biffi per il gran lavoro profuso in questi anni per lo sviluppo degli AgriMercati e della rete di Campagna Amica, ha evidenziato come lo stesso marchio costituisca oggi una rappresentanza importante che evidenzia in modo diretto, agli occhi del consumatore, quanto che fanno le imprese con il loro quotidiano lavoro.

“È un marchio che deve essere garantito e tutelato, oltrechè promosso sempre più tra i cittadini lariani e non solo, che ormai lo riconoscono come sinonimo di rintracciabilità, filiera corta, genuinità e sicurezza alimentare”.

L'Associazione Agrimercato è l'associazione per la gestione dei Mercati dei produttori agricoli in vendita diretta di Como e Lecco, alla quale aderiscono le aziende che svolgono l'attività di vendita diretta in mercati specifici, dopo aver ricevuto l'accredito a seguito dei controlli da parte degli organi di controllo designati dall'Associazione. L’Associazione favorisce la costituzione e lo sviluppo di mercati in cui i singoli imprenditori agricoli possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

“Un Mercato di Campagna Amica consente di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana garantita” aggiunge il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi nel congratularsi con la neopresidente Ranghetti. “Nei nostri Agrimercati sono presenti i produttori agricoli, tutti iscritti a Coldiretti e aderenti a Campagna Amica. Va sottolineata l’importanza dei valori che ci legano ai consumatori e che sono la nostra vera forza. ​Noi crediamo che la relazione tra il mondo della campagna e quello della città rappresenti il futuro. La giusta agricoltura è paesaggio, è buon cibo, salute, socialità, occupazione, tradizione, cultura, bellezza. E quindi, semplicemente, ci aiuta a sentirci bene”.

Gli Agrimercati di Campagna Amica si svolgono sul territorio delle due province a Cantù (il martedì in piazza Garibaldi), Meda (il mercoledì in piazza Cavour), Giussano (il giovedì in via Alcide De Gasperi), Limbiate (il venerdì in piazza Cinque Giornate), Erba (il venerdì in via Carroccio), Mariano Comense (il sabato al parcheggio di Porta Spinola), a Lomazzo (ogni dabato in viale Somaini) e a Lecco (ultima domenica al mese), cui in primavera ed estate si aggiunge quello di Eupilio (largo Combattenti, terza domenica del mese).