A Ferragosto, si sa, si è soliti alzare un po' il gomito, e quest'anno non fa certo eccezione: oggi, giovedì 15 agosto 2024, sono già tre gli interventi di soccorso per casi di intossicazione etilica.

A Ferragosto si alza un po' il gomito: 3 interventi di soccorso per intossicazione etilica

Il primo intervento risale alle 3 di mattina a Colico e ha visto coinvolto un giovane di 26 anni, reduce, probabilmente, da una serata di baldoria. Il ragazzo è stato soccorso in codice verde (minima gravità) dalla Croce Rossa di Colico, ed è stato trasportato all'ospedale di Gravedona per gli accertamenti del caso.

Gli altri due interventi si sono invece svolti nel pomeriggio, complice, probabilmente, la tradizionale grigliata di Ferragosto dove - oltre a salsicce e costine - non mancano certo bevande alcoliche. Il primo si è verificato intorno alle 15 a Lecco e ha visto coinvolto un ragazzo di 21 anni; il secondo invece ha avuto luogo a Merate e ha visto "protagonista" un uomo di 46 anni. In entrambi i casi i soccorsi sono stati allertati in codice giallo (media gravità), ma sono poi fortunatamente rientrati in verde (minima gravità).

Nulla di troppo grave, dunque, ma forse questi interventi dovrebbero ammonirci sul fatto che, come ben diceva 2300 anni or sono il filosofo greco Aristotele, "la virtù sta nel mezzo": dunque ben vengano i festeggiamenti di Ferragosto... ma senza esagerare con la bottiglia!