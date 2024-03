Domani, 8 marzo 2024, l’entrata ai musei sarà gratis per tutte le donne. Ad avvertire la cittadinanza calolziese, ma anche quella di tutta la Provincia, dell’opportunità offerta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione della giornata internazionale della donna è l’Amministrazione comunale di Calolziocorte.

8 Marzo: musei gratis per le donne anche in Provincia di Lecco

Su proposta del ministero è stato infatti disposto per domani, 8 marzo, l’ingresso gratuito per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli e giardini storici su tutto il territorio nazionale.

In particolare, nella Provincia di Lecco, sono due le iniziative da segnalare con particolare attenzione per i temi trattati. La prima, a Villa Monastero di Varenna, un percorso guidato alla casa Museo incentrato sulle figure femminili che hanno abitato la storica dimora lariana (primo percorso programmato dalle 14.00 alle 15.00 e il secondo, dalle 15.30 alle 16.30) mentre la seconda riguarda le mostre in corso presso il Palazzo delle Paure a Lecco.

A Milano sarà invece possibile visitare gratuitamente numerosi musei tra i quali La Triennale di Milano, il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera.

Luca de Cani