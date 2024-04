Ci si avvia a grandi passi verso il finale di celebrazioni per il 75esimo anniversario di fondazione di Confapi Lecco Sondrio. Aprile e maggio saranno i due mesi clou per il compleanno dell'associazione delle pmi di Lecco e Sondrio, nata il 14 febbraio 1949 per volontà di un piccolo gruppo di imprenditori locali.

75esimo di Confapi: un compleanno che guarda al futuro

Due gli eventi in programma: si parte giovedì 18 aprile 2024, dalle 9.30 evento finale al teatro Cenacolo Francescano di Lecco dedicato alle scuole ce hanno partecipato al concorso "La piccola impresa che vorrei" in cui verranno proclamate le tre classi vincitrici a cui verranno assegnati 3 mila, 2 mila e mille euro per l'acquisto di materiale scolastico. Ospite speciale della giornata sarà l' esploratore e motivatore Alex Bellini che dialogherà con i ragazzi.

Ben 22 classi partecipanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecco per un totale di 450 studenti, affiancanti da 22 imprenditori associati, che in questi mesi si sono prima conosciuti in classe, poi hanno visitato le aziende di riferimento e insieme hanno progettato la loro idea di “piccola impresa” che vorrebbero realizzare. I lavori sono stati presentati in forma di pdf o powerpoint (massimo 20 slide) o video della lunghezza di quattro minuti. La giuria, composta dagli imprenditori Davide Gianola e Alice Dell’Oca con Anna Masciadri (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio), Katia Sala (giornalista) e Maurizio Fiora (esperto di comunicazione), è al lavoro per visionare i lavori e scegliere vincitori.

"Abbiamo voluto celebrare questo anniversario con un progetto che guardasse al territorio, ma soprattutto al futuro coinvolgendo gli studenti che saranno i protagonisti di domani con un concorso innovativo in cui abbiamo cercato di capire cosa pensano proprio i giovani del futuro - ha sottolineato oggi, giovedì 4 aprile 2024 nella sede di Confapi il presidente Enrico Vavassori - Api Lecco, oggi Confapi, è stata fondata da un gruppo di imprenditori illuminati, 4 dei quali ancora oggi sono tra i 500 associati. La nostra associazione ha fatto un lungo percorso e lascia una grande eredità per il futuro. Non a caso il futuro è il focus centrale delle celebrazioni dell'anniversario di fondazione. Spesso oggi ci concentriamo sul fatto che la mentalità dei giovani è diversa da quella che avevamo noi alla loro età. I ragazzi di oggi hanno nuovi orizzonti di vita anche in campo lavorativo. Con questo concorso noi abbiamo voluto aprire le porte delle aziende, entrare nelle scuole per confrontarci con le giovani generazioni ed il riscontro è stato estremamente positivo e stimolante tanto per gli imprenditori quanto per i ragazzi".

Ad illustrare il percorso e gli obiettivi del concorso "La piccola impresa che vorrei", progetto nato nell'ottobre del 2023, è stata Laura Silipigni del Gruppo Giovani. " Tutto nasce da una volontà: quella di scoprire i sogni e le aspettative dei ragazzi rispetto all'impresa del futuro. Questo concorso, sebbene sia nato contestualmente all'anniversario dell'associazione, vuole diventare un format continuativo. Noi abbiamo volutamente scelto di fare un passo indietro e di porci in una posizione di ascolto dei giovani per fare in modo che potessero trovare nelle nostre aziende la loro idea di impresa o quantomeno che fossero messi nelle condizioni di realizzarla questa idea. Perchè siamo convinti che siamo noi che ci dobbiamo adeguare alle loro prospettive e non viceversa".

Futuro certo, ma un anniversario così importante non può non spingere a guardare al passato e a quanto fatto fino ad oggi dall'associazione per il territorio e con il territorio, per gli imprenditori e con gli imprenditori.

"Sono in Confapi da 32 anni e insieme a tanti altri altri siamo entrati qui da lecchesi portando sulle spalle una esperienza di vita dentro un sistema territoriale - ha raccontato il direttore Marco Piazza - A Lecco una volta c'erano fabbriche grosse, veri e propri colossi che hanno fatto la storia dell'imprenditoria. Confapi è nata con l'idea di mettere insieme imprese più piccole fatte di uomini e di donne, di famiglie. Stare a contatto con loro porta anche un coinvolgimento emotivo non indifferente. Oggi Lecco riveste ancora un ruolo importante nel settore del metalmeccanico. Dalle grosse fabbriche chiuse sono uscite persone che hanno poi fondato nuove imprese che hanno creato competenze e futuro. Oggi noi ci chiediamo: cosa può rendere i nostri giovani felici? Cosa può trattenerli a Lecco senza che decidano di trovare la loro realizzazione lontano da qui? Il concorso che abbiamo promosso ci restituisce risposte importanti a queste domande".

Ma come detto la giornata dedicata al concorso non sarà il solo appuntamento di questo 75esimo. La seconda data da cerchiare sul calendario sarà quella del 23 maggio 2024 quando, la Palataurus di Lecco si svolgerà l'evento di gala dedicato agli associati che vedrà anche la partecipazione del presidente nazionale Cristian Camisa. Una cena-spettacolo, che si preannuncia ricca di momenti emozionanti, come la premiazione delle aziende storiche, ma anche conviviali e divertenti grazie anche alla presenza di un volto noto del mondo dello spettacolo.