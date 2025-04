da regione

56.000 euro per le riserve naturali del Lecchese: fondi al Sasso di Malascarpa e al Lago di Sartirana

La Regione stanzia oltre 1,7 milioni di euro per 47 aree protette. Due riserve in provincia di Lecco riceveranno ciascuna 28.000 euro per interventi di tutela ambientale e valorizzazione del territorio.