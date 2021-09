150mila vaccini: metà della popolazione lecchese è passata dalla Technoprobe

E’ stata la prima azienda italiana a sposare la campagna vaccinale mettendo a disposizione di ATS Brianza e ASST Lecco il nuovo stabilimento adiacente all’headquarter come hub vaccinale e garantendo tutte le spese. Quella di Technoprobe è stata un’eccellente dimostrazione di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato.

Da ottobre, terminata la campagna vaccinale, il complesso industriale tornerà alla sua originaria destinazione di progettazione, sviluppo e produzione di schede sonda per il collaudo di funzionamento dei chip.

“Sì, molto. Voglio però fare una premessa – esordisce Roberto Crippa, vice presidente esecutivo di Technoprobe - non c’è stata nessuna competizione tra pubblico e privato, e tanto meno è stata una sconfitta del pubblico e una vittoria del privato come qualcuno ha sostenuto. Senza la nostra azienda i vaccini sarebbero stati somministrati comunque perché la sanità pubblica funziona bene ed è un’eccellenza da difendere: Regione, ATS e ASST avrebbero portato a termine la campagna vaccinale.

Noi abbiamo solo dato un supporto, abbiamo cercato di aiutarli mettendo loro disposizione una struttura a persone che arrivavano da un anno molto difficile. L’organizzazione è stata tutta a carico di ATS e ASST, i vaccini sono stati somministrati dai medici supportati dagli infermieri della sanità pubblica; poi tutto ha funzionato per il meglio grazie alla collaborazione di tanti volontari: Protezione Civile, Croce Rossa… Ho visto tanti operatori, soprattutto nelle settimane iniziali, lavorare con grande impegno, entusiasmo e senza risparmiare energie, in molti casi anche lavorando 18 ore al giorno. Tutto è avvenuto in perfetta armonia. Ci siamo sentiti un po’ strumentalizzati per fini politici che non rispecchiano la realtà e questo ci è un po’ spiaciuto”.