10eLotto: ancora una bella vincita nel Lecchese

A Verderio si festeggia un 6 Oro da 12.500 euro al 10eLotto.

10eLotto: bella vincita a Verderio

Un 2022 davvero fortunato in Brianza: dopo il grande bottino al SuperEnalotto con 103.782,09 euro vinti a Missaglia e i colpi a Merate , a Olgiate Molgora , a Nibionno, a fine maggio era stata ancora una volta la cittadina più importante del Meratese a sorridere grazie ad un bel colpo al 10eLotto da 30 mila euro.

Ora la dalla Dea Bendata come detto si è spostata solo di pochi chilometri regalando un bel sorriso a un fortunato giocatore di Verderio.

Lombardia protagonista: vincite per oltre 53mila euro

Non solo il Lecchese: è stata tutta la nostra regione ad essere baciata dalla fortuna. La vincita più alta, come riporta Agipronews, arriva da Cologne, in provincia di Brescia, dove è stato realizzato un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 1 Oro messo a segno a Senago, in provincia di Milano, dal valore di 12.600 euro. E ancora, a Mariano Comense, in provincia di Como, sono stati vinti 8mila euro con un 7.L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.