La Provincia di Lecco ha pubblicato sulla piattaforma Sintel la procedura aperta per l’affidamento della concessione dei servizi di caffetteria e catering a Villa Monastero di Varenna, per l’importo stimato di 3.765.940,87 euro (oltre Iva) che prevede il pagamento da parte del concessionario di un canone annuo e della royalty sugli introiti definita in sede di offerta economica.

Villa Monastero, un caffè che vale... 3.765.940,87 di euro

Villa Monastero a Varenna è di proprietà della Provincia di Lecco e rappresenta una delle principali attrattive del territorio per la sua posizione strategica in termini storico-paesaggistico-ambientali e per i differenti servizi forniti dal compendio. Il nucleo centrale del compendio è rappresentato dalla Casa Museo, riconosciuta da Regione Lombardia come Raccolta Museale nel 2004 e come Museo nel 2021, oggi parte del Sistema Museale Nazionale.

La villa è circondata da un giardino botanico che si sviluppa per quasi 2 chilometri lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte e conta annualmente oltre 350.000 visitatori, offrendo opportunità di svago e di apprendimento grazie alla presenza di numerose e rare specie arboree autoctone ed esotiche.

La bellezza e l’esclusività degli ambienti fanno sì che Villa Monastero si presti come wedding location e come set fotografico per rubriche e riviste di moda e di promozione turistica, conosciute a livello internazionale.

Villa Monastero ha uno spazio dedicato alla caffetteria, dove i visitatori possono rilassarsi e consumare bevande e/o piatti freddi fronte lago, e offre la possibilità agli ospiti dei convegni e delle cerimonie di organizzare colazioni, coffee break, aperitivi, pranzi e cene nella suggestiva cornice del compendio.

La procedura, con scadenza alle 9.00 di venerdì 4 aprile, è finalizzata ad affidare in concessione i servizi di caffetteria e catering per la durata di 72 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.