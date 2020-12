Si è spento l’ingegnere Arturo Comotti, storico comandante dei Vigili del fuoco di Merate

La città di Merate ha perso nella notte uno dei suoi personaggi più illustri: Arturo Comotti, 90 anni, si è spento nella sua abitazione di via San Francesco. Ingegnere di professione, per oltre vent’anni è stato il comandante del distaccamento dei Vigili del fuoco di Merate, un ruolo che gli era valso il conferimento dell’Ambrogino d’oro.

Lutto a Merate per la morte dell’ingegner Arturo Comotti

L’ingegner Comotti, 90 anni, si è spento nella notte nella sua abitazione di via San Francesco. Figura di spicco della città di Merate, oltre ad aver guidato per vent’anni il distaccamento dei Vigili del fuoco, è stato per mezzo secolo tra i soci più attivi della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che aveva contribuito a rifondare di recente. Fondatore del Lions Club Merate, è stato anche consigliere comunale nelle file del Partito Liberale. Il suo funerale verrà celebrato nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio a Merate sabato 12 dicembre 2020 alle ore 11.