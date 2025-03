Ristorexpo, il salone dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza, ha aperto ieri, martedì 4 marzo 2025, la terza giornata con la masterclass dello chef Marco Sacco, patron del Piccolo Lago di Verbania.

Ristorexpo: masterclass, cocktail e grandi ospiti nella terza giornata

La sua è una cucina fortemente legata al territorio e al lago che ha tra le finalità anche la tutela e la valorizzazione dei luoghi. Un obiettivo che da anni chef Sacco porta avanti anche attraverso Gente di Lago e di Fiume, associazione per la tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali che si impegna per tramandarne le conoscenze, mettendo a sistema le competenze della comunità. Di questi argomenti si è parlato non solo durante la masterclass ma anche nel convegno "Chiare fresche e dolci acque", focus dedicato al pesce d'acqua dolce, ai laghi, ai fiumi e al patrimonio naturale dell'acqua.

Sono intervenuti a Lariofiere, oltre allo chef Marco Sacco, Giovanni Ciceri, Ideatore e Curatore di Ristorexpo, Aldo Reho, operatore pugliese, che ha avviato il progetto emblematico InMare aperto, Alberto Negri, Presidente incubatoio di Fiumelatte (Varenna), Giacomo Mojoli, giornalista e profondo conoscitore del mondo del cibo e del vino, oltre ad alcuni operatori della ristorazione del nostro territorio. Numerose le idee emerse tra cui la necessità di costruire progetti condivisi dove confluiscano le conoscenze e la professionalità di tutti i player della filiera.

La giornata ha visto protagonista anche il mondo degli spirits con la masterclass "Scent of Cocktail" del bartender Luca Picchi e le competizioni organizzate da ABI Professional che hanno registrato la partecipazione di concorrenti da tutto il Nord Italia.

Tra gli ospiti della giornata anche Ciro Salvo della Pizzeria 50 Kalò di Napoli che ha chiuso il programma di Focus Pizza con un affascinante racconto del suo percorso professionale ed imprenditoriale.

Sono infine proseguite le prove del concorso Ristorexpo Young Cup organizzato dalla federazione Italiana Cuochi le cui premiazioni sono in programma nella giornata di domani. Nella stessa giornata sono attesi anche i due super ospiti Davide Oldani e Cristiano Tomei.